Les Sénateurs et les Canadiens font le bonheur des partisans à Bouctouche

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le temps maussade de samedi matin n’a pas eu raison de l’atmosphère festive qui régnait à l’entrée du Centre J.K. Irving de Bouctouche, alors que quelques centaines d’amateurs attendaient l’arrivée des Sénateurs d’Ottawa et des Canadiens de Montréal.

Les joueurs des deux équipes ont pris un bain de foule avant de faire leur entrée dans l’amphithéâtre et tenir leur séance d’entraînement en vue du match de la soirée.

Quelques autobus scolaires avaient quitté Elsipogtog vers 7h30 samedi matin en direction de Bouctouche. Ils étaient plusieurs de la communauté des Premières nations à attendre l’arrivée des joueurs.

À vrai dire, les gens venaient de partout dans le Sud-Est, partagés entre les couleurs des Sénateurs et des Canadiens.

Lise et Danny Saulnier de Sainte-Marie-de-Kent étaient contents d’être là. Ils se sont levés à six heures pour ne rien manquer.

Denis Dallaire de Cocagne portait les couleurs des Canadiens. Il était devant l’entrée du Centre J.K. Irving pour voir son joueur préféré, Cole Caufield.

Simon Richard de Bouctouche, lui-même un joueur de hockey de niveau pee-wee AA, était venu voir ses favoris, dont Cole Caufield.

Juste à proximité, Julien Martin et ses parents, Sylvette et Dean Martin de Baie-Sainte-Anne, se sont levés à cinq heures pour prendre la route et se rendre à Bouctouche. Ils ont même remporté des billets pour assister à la partie en soirée. Ils étaient du tirage pour les gens du Nouveau-Brunswick.

«Il y avait juste 19 billets de tirés. On a été chanceux», de dire Dean Martin, dont l’idole est Guy Lafleur.

Anthony LeBlanc de Moncton était accompagné de son père, Luc LeBlanc. Anthony voulait voir son joueur préféré, Cole Caufield, parce qu’il est petit et a un bon lancer, tandis que son père préfère Arber Xhekaj «parce qu’il est grand et gros.»

À proximité des LeBlanc, Ronald et Melissa Thébeau de l’Aldouane attendaient eux aussi l’arrivée des joueurs. Les quatre ont en commun d’être des partisans des Canadiens de Montréal. Ronald Thébeau souhaite que Cole Caufield marque 50 buts cette année. Les Thébeau sont arrivés sur place à 5h30. «On était les premiers», disent-ils à l’unisson.

Luc Mazerolle de Sainte-Marie-de-Kent, partisan des Sénateurs, était en compagnie de son fils Yanix. Ils ont pu mettre la main sur les billets pour assister aux entraînements du matin. Le papa a rencontré son joueur préféré en personne, Braeden Tkachuk, qui est passé tout près de lui. Ancien partisan des Canadiens, Luc Mazerolle a changé d’équipe lorsque le tricolore a échangé le gardien vedette Patrick Roy.

Orélie Roy de Moncton prend pour les Sénateurs et son joueur préféré est Thomas Chabot. Samedi matin, elle était en compagnie de son petit frère Émile et de leurs parents.

Ken Therrien de Saint-Antoine et sa conjointe Émilie attendaient l’arrivée des joueurs en famille.

La mascotte des Sénateurs d’Ottawa, Sparty, a fait son entrée parmi le public. Peu après 8h45, les Sénateurs d’Ottawa en chair et en os sont arrivés avec le bus des Sea Dogs de Saint-Jean.

Dianna Levi, une dame d’Elsipogtog, était vraiment excitée en apercevant les joueurs des Sénateurs qui sont passés tout près d’elle pour lui parler et signer des autographes. Elle et son fils Isaiah Augustine, âgé de cinq ans, assisteront au match pré-saison de la Ligue nationale car ils ont eu la chance de remporter des billets.

Buffy Ward d’Elsipogtog avait le cœur à la fête elle-aussi à l’arrivée de Claude Giroux des Sénateurs.

Raymond Goguen de Cocagne était en compagnie de quelques membres de sa famille, dont son petit-fils Caleb. Ils attendaient l’arrivée des Canadiens. Ils ont d’ailleurs eu l’opportunité de se faire prendre en photo en compagnie du joueur étoile des Canadiens, Brendan Gallagher.

Jean-Claude Gallant de Saint-Ignace était vraiment fier d’être présent. Plusieurs joueurs de la Sainte-Flanelle ont autographié son chandail rouge des Canadiens. «C’est excitant, tout le monde est excité», ajoute Yanick Gallant de Dieppe, le neveu de Jean-Claude. Eux-aussi assisteront au match entre les deux équipes.

Mark Schmitt de Bouctouche, anciennement de Toronto, a réussi à faire autographier quelques-unes de ses cartes de hockey. Il se décrit comme un partisan de hockey.

Dianna Levi, une dame d’Elsipogtog, était vraiment excitée en aperçevant les joueurs des Sénateurs qui sont passés tout près d’elle. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif Braeden Tkachuk des Sénateurs en compagnie des partisans. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif Jean-Claude Gallant de Saint-Ignace et son neveu Yanick Gallant en compagnie du joueur étoile des Canadiens, Cole Caufield. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif Josh Anderson des Canadiens signant quelques autographes. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif Youppi, la mascotte des Canadiens, en a fait sourire plusieurs. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif

Un maire heureux

Rencontré à l’intérieur du Centre J.K. Irving pour l’entraînement des Sénateurs, le maire de Bouctouche, Aldéo Saulnier, savourait le moment présent. «Lorsqu’on a planifié cette belle bâtisse il y a 12 ans passés, jamais on aurait cru voir des équipes de la Ligue nationale à Bouctouche. Aujourd’hui on voit ça grâce à la victoire d’Elsipogtog qui a pu amener ça ici. C’est gagnant-gagnant pour les deux communautés», commente-t-il.

C’est la première fois qu’une communauté des Premières nations remporte le concours Kraft Hockeyville.