«C’est vraiment génial d’assister à un match ici!»

C’est environ le tiers de la population de la Première Nation d’Elsipogtog (anciennement Big Cove) qui a fait le déplacement à Bouctouche (près de 40 km) samedi soir pour assister à la rencontre préparatoire entre le Canadien de Montréal et les Sénateurs d’Ottawa.

L’atmosphère de fête qui règne depuis quelques jours à Elsipogtog s’est déplacée à Bouctouche le temps d’une rencontre très attendue par les partisans de hockey de la région, pour conclure les célébrations de Hockeyville 2021, repoussées l’an dernier à cause de la pandémie.

Les billets pour la partie convoitée ont été distribués par un système de loterie, où environ 75% des billets étaient distribués dans la communauté gagnante. Les 25% restants ont été distribués à des partisans de la région de Bouctouche, par le même système de loterie.

Le Centre J.K. Irving ouvrait ses portes à 18h pour les détenteurs de billets. Plusieurs admirateurs se sont présentés tôt pour une chasse d’autographe fructueuse auprès de joueurs se réchauffant en coulisse.

Jérémie et Alex Desroches, de Cocagne, étaient du nombre.

«Mon mari (Marc) et mes enfants sont de gros partisans de hockey», explique leur mère Sylvie Desroches, pendant le premier entracte.

Si Sylvie et Marc sont des partisans du Canadien, leurs garçons font leur propre tête et préfèrent les Maple Leafs et le Lightning. Cela ne les empêche pas de récolter des autographes de joueurs d’autres équipes de la LNH pour l’occasion.

«Ce n’est probablement pas quelque chose qu’ils pourront répéter. C’est une belle expérience à vivre pour eux», explique la maman qui semble aussi bien apprécier la soirée.

Sylvie, Alex et Marc DesRoches de Cocagne, pendant la 2e période du match présaison de Hockeyville Canada de Hockeyville à Bouctouche, le samedi 8 octobre 2022. – Acadie Nouvelle: Denis Savard Tous deviennent partisan des Sénateurs quand Spartacat donne des T-shirt au match présaison de Hockeyville Canada de Hockeyville à Bouctouche, le samedi 8 octobre 2022. – Acadie Nouvelle: Denis Savard James Milliea avec son fils Liam James d’Elsipogtog, au pied de la baie vitrée au match présaison de Hockeyville Canada de Hockeyville à Bouctouche, le samedi 8 octobre 2022. – Acadie Nouvelle: Denis Savard Mike Boudreau de MacIntosh Hill (Bouctouche) et Kevin Boudreau du Fond de la Baie (Bouctouche) sont des fans finis du Canadien de Montréal. Au match présaison de Hockeyville Canada de Hockeyville à Bouctouche, le samedi 8 octobre 2022. – Acadie Nouvelle: Denis Savard

Une occasion importante pour Elsipogtog

James Milliea, d’Elsipogtog, était tout sourire bien assis dans son siège au pied de la baie vitrée avec son fils Liam James, âgé de 10 ans. Le partisan des Red Wings ne semblait pas déçu d’assister plutôt au match Montréal-Ottawa. Mais il se réjouit surtout de la sélection de sa communauté par Hockeyville.

«C’est vraiment irréel. Vous pouvez le voir dans le visage des enfants, dit-il en pointant vers les gradins. Ils sont tous très heureux et tout. C’est aussi un gros changement pour notre aréna. Je n’y ai pas encore été, mais on me dit que c’est très bien», dit-il, en parlant des rénovations effectuées à l’aréna de la Première nation par la LNH et ses commanditaires.

Et que pense-t-il de la rencontre après une période?

«C’est vraiment génial d’assister à un match ici. En plus, c’est le premier match de la LNH auquel mon fils assiste en personne.»

Pour Aaron Augustine, aussi d’Elsipogtog – qui avoue ne pas être le plus gros fan de hockey –, c’est avec vigueur qu’il souligne l’importance de la sélection de sa communauté.

«“Oh Geez!”… s’exclame-t-il! Ça donne à la jeune génération de l’espoir pour l’avenir, résume-t-il. Tout le monde a du plaisir ici.»

Fans finis

Un peu plus loin, l’allégeance de Mike Boudreau et de Kevin Boudreau, tous de deux Bouctouche, ne laisse aucun doute. Ils arborent tous deux couvre-chefs et maillots du CH, et même des pantalons-pyjamas aux couleurs du Bleu Blanc et Rouge dans le cas de Kevin.

«Je demeure à 5 minutes d’ici (à McIntosh Hill), donc c’est la “best thing ever!” (rires)», explique Mike, qui réclame Brendan Gallagher comme joueur favori.

«Moi je reste au Fond de la Baie, enchaîne Kevin – qui préfère de son côté Cole Caufield. C’est fou d’avoir cecitte à 5 minutes de chez vous. C’est mental de ouère!»

L’ancien Wildcats de Moncton et défenseur du Canadien de Montréal David Savard a passé de longs moments à signer des autographes et prendre des photos des partisans dans les gradins pendant le match présaison de Hockeyville Canada de Hockeyville à Bouctouche, le samedi 8 octobre 2022. – Acadie Nouvelle: Denis Savard La famille de Jake Allen de Fredericton a pu voir leur rejeton défendre le filet du Canadien au match présaison de Hockeyville Canada de Hockeyville à Bouctouche, le samedi 8 octobre 2022. – Gracieuseté: HABSTV, Hélène Cloutier Kimball et Jamie Augustine d’Elsipogtog étaient très joyeux d’assiter à un match du Canadien près de chez-eux, au match présaison de Hockeyville Canada de Hockeyville à Bouctouche, le samedi 8 octobre 2022. – Acadie Nouvelle: Denis Savard

Savard rayé de l’alignement

Au grand dam de ce journaliste qui a un parti pris généalogique, la direction du Canadien de Montréal a rayé David Savard de l’alignement pour le match de samedi, même si ce dernier compte beaucoup de partisans dans la région. Il a évolué avec les Wildcats de Moncton pendant ses années junior.

Il a tout de même passé de longs moments dans les gradins à prendre des photos et signer des autographes pour les partisans pendant le match.

«J’ai encore ma famille de pension à Moncton que je vois pas mal toutes les années, explique Savard au deuxième entracte dans l’enclos média. Mais ç’a été un peu plus difficile avec la COVID. Ç’a été le fun de pouvoir passer la journée avec eux hier (vendredi)».

«C’est sûr que ça aurait été le fun de jouer dans la région, mais c’est une décision d’équipe prise par les entraîneurs. Ça fait partie de notre préparation avec le camp d’entraînement. Ils ont encore des décisions à prendre, donc…»