F1: Verstappen triomphe sous la pluie au Japon et gagne un 2e championnat d’affilée

Le pilote Red Bull Max Verstappen a mérité un deuxième championnat du monde consécutif de Formule 1 grâce à sa victoire lors du Grand Prix du Japon tenu sous la pluie, dimanche, sur le circuit de Suzuka.

Le Néerlandais a été dominant tout au cours de la saison et il a récolté ce deuxième titre en carrière avec encore quatre courses au calendrier.

Verstappen a amorcé l’épreuve depuis la position de tête, sous une pluie abondante, avant de voir la course arrêtée après seulement deux tours, à la suite d’accrochages, dont un impliquant le pilote Ferrari Carlos Sainz fils. Elle a été relancée deux heures plus tard et a été limitée à 28 tours au lieu des 53 prévus, avec Verstappen en tête du début à la fin.

À la ligne d’arrivée, Verstappen a été suivi de son coéquipier Sergio Perez et du pilote Ferrari Charles Leclerc, les deux seuls qui pouvaient espérer le doubler au classement cumulatif.

Verstappen détient maintenant une avance insurmontable au classement des pilotes, avec 366 points. Perez suit avec 253 points, un de plus que Leclerc.

Au volant de sa Aston Martin, le Québécois Lance Stroll, parti de la 19e case sur la grille, a terminé la course en 12e place tandis que son coéquipier Sebastian Vettel s’est classé sixième. Le Torontois Nicolas Latifi, sur Williams, a mérité ses deux premiers points de la saison en se hissant jusqu’en neuvième position après être parti 20e.

«Avant que nous nous mettions en marche, j’avais remarqué une section d’asphalte plus sèche et j’ai décidé de l’exploiter au départ. Ç’a vraiment très bien fonctionné, et ce fut un premier tour vraiment plaisant», a décrit Stroll.

«Il n’y avait pas beaucoup d’adhérence lors de ces premiers tours et très peu de visibilité. C’était une décision difficile pour les gens à la tour de contrôle, mais c’est clair que la course devait être arrêtée lorsque Carlos (Sainz fils) a eu son accident», a-t-il ajouté.

Selon Stroll, la visibilité n’était pas tellement meilleure à la relance de la course, mais s’était améliorée vers la fin.

«En résumé, ce fut une course mouvementée, les spectateurs ont été incroyables avec la météo, et maintenant, nous regardons devant nous vers Austin et Mexico.»