Le Canadien conclut son camp avec huit défaites en autant de matchs

Le Canadien a perdu tous ses matchs préparatoires, mais les joueurs demeurent dans un bon état d’esprit à l’approche de la saison régulière.

Drake Batherson a marqué en avantage numérique en prolongation et les Sénateurs d’Ottawa ont défait la formation montréalaise 3-2, samedi au J.K. Irving Centre.

La rencontre avait lieu à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, dans le cadre du concours Kraft Hockeyville Canada.

En vertu de ce revers, le Canadien termine son camp avec une fiche de 0-6-2.

«Il y a beaucoup d’éléments positifs, a insisté le défenseur Jordan Harris. Oui, nous comptions sur beaucoup de jeunes joueurs, mais nous voulions gagner. Nous sommes tous des compétiteurs et nous avons notre fierté. Les gars ont travaillé fort. Les victoires sont importantes et elles seront le résultat de notre progression comme équipe.»

Harris a ajouté que la série de défaites avait été abordée par les joueurs et les entraîneurs dans le vestiaire, mais que le moral de tous les membres de l’organisation était toujours aussi bon.

«Ça honore les joueurs et les entraîneurs, a dit Harris. Il aurait été facile de se laisser abattre et affecter par la situation. C’est l’inverse dans le vestiaire et ça en dit long sur les joueurs, les entraîneurs et le groupe de meneurs.»

Les Sénateurs avaient laissé de côté plusieurs vétérans, samedi, dont Brady Tkachuk, Claude Giroux, Alex DeBrincat et Thomas Chabot. Cela ne les a pas empêchés de battre le Canadien pour une quatrième fois au cours du camp.

Le directeur général Kent Hughes et ses conseillers auront maintenant des décisions à prendre afin de réduire la formation du Canadien à 23 joueurs.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis a souligné que l’état de santé de plusieurs joueurs dictera certaines décisions. Christian Dvorak, Mike Hoffman, Nick Suzuki et Joel Armia sont notamment aux prises avec des blessures.

«J’aurais aimé ça pouvoir compter sur tout le monde pour les derniers matchs, mais c’est quelque chose qui est hors de notre contrôle», a dit St-Louis.

«Nous allons rentrer (à Montréal), profiter d’une journée de congé (dimanche), puis nous réévaluerons la situation», a-t-il ajouté.

Cole Caufield a signalé encore une fois qu’il était prêt pour la saison. Caufield a inscrit un quatrième but en avantage numérique durant le camp, grâce à un tir parfait dans le coin supérieur gauche du filet.

Le premier choix du dernier repêchage Juraj Slafkovsky a connu un bon match, mettant la table pour des occasions de marquer de Rem Pitlick et Josh Anderson. Il est aussi passé près de marquer en deuxième période et s’est fait remarquer grâce à de bons replis.

«Il a joué deux bons matchs», a dit St-Louis par rapport aux performances de Slafkovsky lors des deux rencontres dans les Maritimes. «Il est impliqué. On voit qu’il est plus à l’aise sur les petites patinoires. Je suis content de ses performances.»

Le défenseur Kaiden Guhle a encore une fois été l’un des meilleurs joueurs du Tricolore. Guhle a notamment inscrit son troisième but du calendrier préparatoire.

Harris, Guhle, Justin Barron, Arber Xhekaj et Corey Schueneman en étaient à leur dernière audition, samedi. Chris Wideman était le seul vétéran en uniforme à la ligne bleue.

«Je mentirais si je ne disais pas que je vais être un peu nerveux au cours des prochains jours», a reconnu Guhle.

«Peu importe ce qui arrivera, la bonne nouvelle pour les partisans est que tout le monde a démontré de belles choses et qu’ils ont de bonnes raisons d’être encouragés par le groupe de jeunes défenseurs», a renchéri Harris.

Jake Allen, qui est originaire de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a réalisé 26 arrêts devant le filet du Canadien.

Derick Brassard et Scott Sabourin ont également marqué pour les Sénateurs. Magnus Hellberg a stoppé 18 tirs.

Le Canadien commencera son calendrier régulier mercredi, quand il accueillera les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell.