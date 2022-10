La LHSAC devra opérer à quatre équipes

La perte de leur entraîneur-chef Jason LeBlanc, qui a récemment décidé d’aller diriger les Castors de Saint-Quentin dans le Circuit régional de hockey, et le faible nombre de joueurs qui se sont présentés au camp d’entraînement ont convaincu les Mooseheads de Chaleur de demander un autre congé d’un an. La Ligue senior Acadie-Chaleur opérera donc à quatre équipes en 2022-2023.

Le président de la LHSAC Charles Albert est évidemment déçu de la situation.

«C’est évident que c’est plate de voir les Mooseheads demander une sabbatique d’une saison. C’est leur deuxième en quatre ans. Ceci dit, c’est moins pire qu’en 2018 parce que cette fois-ci le calendrier de la saison régulière n’était pas encore complété», confie le président.

«Nous apprécions que l’organisation des Moosehead ait eu la décence de nous prévenir à temps», ajoute-t-il.

Suite au désistement des Mooseheads, deux décisions importantes ont été prises. La première est le nombre de parties que chacune des quatre formations restantes vont disputer.

Ainsi, les Marchands de Shippagan-les-Îles, les Maraudeurs de Dalhousie, les Acadiens de Caraquet et les Alpines de Tracadie vont s’affronter à six reprises pendant la saison pour un total de 18 matchs.

«Nous avons hésité entre un calendrier de 18 ou de 24 parties. J’ai pris la décision que ce serait 18 parties parce que je crois que de s’affronter à six reprises est déjà suffisant. Quand les équipes se voient trop souvent, les risques d’escalade de violence sont plus grands», révèle Charles Albert.

La deuxième décision implique les joueurs des Mooseheads de Chaleur qui ont fait la demande pour joindre l’une des équipes du circuit. Après mûres réflexions, les équipes ont accepté d’organiser un repêchage avec seulement les joueurs qui s’étaient déjà compromis pour jouer cette saison. Ils étaient 12 joueurs au total.

Dès le départ, les Marchands et les Maraudeurs ont fait savoir qu’ils n’étaient pas intéressés à prendre part à l’encan. Les Alpines et les Acadiens ont donc sélectionné six joueurs chacun. Le classement de la dernière campagne a été utilisé pour déterminer qui avait le premier choix et ce sont donc les Alpines qui ont parlé en premier.

L’attaquant Riley Scott a été choisi au tout premier rang par les Alpines. Les Acadiens, de leur côté, ont arrêté leur choix sur l’avant Mackenzie Gray.

Les autres choix des Alpines ont été dans l’ordre Pascal Chiasson, Pier-Luc Ouellette, Scott Tremblay, Jimmy Doiron et Bryce MacDermaid.

Du côté des Acadiens, outre Gray, ils ont également repêché Shawn Doucet, Jessey Aubé-Roy, Jessy Doucet, Vincent Godin et Andrew Losier.

La LHSAC veut que les territoires soient respectés

La Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur entend demander des comptes au président du conseil de hockey senior de Hockey Nouveau-Brunswick, Phil Huckins, au sujet de la nouvelle concession de Miramichi dans le Circuit Beauséjour qui, manifestement, ne se gêne aucunement pour approcher des joueurs de Néguac, territoire qui a pourtant été octroyé aux Alpines de Tracadie.

Le problème, c’est que l’équipe de Miramichi ne commet aucune tricherie puisqu’il n’y a rien dans les règlements de Hockey NB qui empêche les équipes d’aller puiser ailleurs dans la province. Le règlement concernant le territoire de Néguac est par ailleurs exclusif à la LHSAC.

«Miramichi courtise non seulement des joueurs de la région Chaleur, mais également du territoire de Tracadie, soutient Charles Albert. Il faut que le conseil provincial de hockey senior trouve une façon de protéger les territoires des équipes. Actuellement, il n’y a rien dans les règlements qui nous protège de ça, mais nous avons l’intention d’en parler à la prochaine réunion du conseil qui aura lieu le 5 novembre.»

Les deux joueurs de Néguac qui seraient dans la mire de Miramichi sont Tyron Breau et Matthew Dedam.

Si les Alpines ne savent toujours pas quelle sera la décision de Breau, ils sont cependant confiants que Dedam va choisir de rester dans la Péninsule acadienne. C’est du moins ce que le propriétaire et directeur général des Alpines André Saulnier nous a révélé, lundi midi (lire autre encadré).

Robbie Graham se joint aux Alpines

Après les Acadiens de Caraquet avec le défenseur Yan Aucoin, c’est maintenant au tour des Alpines de Tracadie de confirmer l’arrivée d’un joueur de premier plan. Robbie Graham, un bonhomme possédant de l’expérience dans la LHJMQ, la LHM, le hockey universitaire et la Ligue Nord-Américaine, évoluera pour la formation de la Péninsule acadienne en 2022-2023.

Il s’agit d’un bon coup pour les Alpines qui devront se débrouiller sans les deux frères Devost, Carl-André et Yannick, cette saison.

«Avec les pertes de notre capitaine Carl et son frère Yannick, ça nous laisse un gros trou dans notre alignement, révèle le propriétaire et directeur général de l’équipe André Saulnier. Ils m’ont tous les deux demandé un congé d’un an. La conjointe de Carl va bientôt donner naissance à des jumeaux et la conjointe de Yannick, elle, vient tout juste d’avoir une petite fille. Elles ont donc besoin d’aide à la maison et c’est la raison pour laquelle les deux frères ont décidé de prendre un congé. Nous espérons les revoir avec nous la saison prochaine.»

Évidemment, les arrivées de Robbie Graham et Riley Scott devraient largement compenser les pertes des frères Devost. Et même si les Alpines ont pu ajouter six éléments des Mooseheads de Chaleur, qui ont demandé une sabbatique d’une saison, ils sont encore à la recherche de joueurs

«Nous avons terminé la dernière saison avec 12 joueurs, dont les frères Devost, alors nous n’avions plus que 10 gars disponibles. Nous n’avions justement que six et sept joueurs lors des deux premiers entraînements en fin de semaine. Nous avons besoin de renfort et j’invite tous les jeunes de la région à se présenter au camp d’entraînement», indique André Saulnier, qui tente également de convaincre Martin McGraw et Ulysse Brideau d’effectuer un retour au jeu.

«J’aimerais qu’ils reviennent pour au moins une autre saison, en attendant que des jeunes comme les frères Duguay, Jérémy et Jacob, ainsi qu’Alex Basque, terminent leur stage junior», confie-t-il.

Charles Austin, Alex Roussel, Marc-André LeCouffe, Lucien-Carl Sonier, Marc-André Brideau, Olivier Breau, Marc Losier, Marc-Antoine Mazerolle, Brandon Haché, David Basque et Michaël Savoie sont parmi les autres joueurs qui ont confirmé leur présence pour la prochaine saison.

Tyron Breau et Matthew Dedam, deux hockeyeurs de la région de Néguac, pourraient aussi se joindre à l’équipe. Si Dedam semble déterminé à accepter l’offre, Breau de son côté hésiterait avec la nouvelle équipe de Miramichi dans le Circuit Beauséjour.

Les Alpines auront deux autres entraînements, samedi et dimanche, à compter de 19h, au Complexe S.-A.-Dionne.