Les Néo-Brunswickois résistent à l’enfer de Kailua-Kona

Comme ils s’y attendaient, nos cinq Néo-Brunswickois n’ont pas battu de record dans la fournaise de Kailua-Kona. Il n’empêche qu’ils s’en reviennent à la maison la tête remplie de merveilleux souvenirs.

Vincent Légère, qui a eu la chance de compétitionner dans le Ironman de samedi en compagnie, entre autres, de l’élite mondiale masculine, a complété sa journée de travail en 11h28min09.

Le Dieppois, qui compétitionnait chez les 45 à 49 ans, révèle que les épreuves de nage et de vélo ont été plus longues que prévues.

«Je me sentais bien à la course jusqu’à la sortie du Energy Lab (N.D.L.R. – aux environs du 30e km), dit-il. Les derniers 10 km ont cependant été l’enfer en raison de crampes musculaires.»

«J’en ressors avec l’envie de travailler encore plus fort pour améliorer mes performances. Par ailleurs, j’étais tellement content de voir mes amis du Nouveau-Brunswick qui étaient là pour m’encourager samedi. C’était mon quatrième Mondial ici et je peux te dire que ç’a été mon plus difficile», ajoute-t-il.

Parmi ces amis, il y avait bien sûr Marc Arseneau, de Bathurst, Louis-Philippe McGraw, de Tracadie, de même que Satish Punna et Rachel Fox, de Moncton. Tous les quatre ont pris part à l’Ironman de jeudi.

Des trois gars, qui étaient tous inscrits dans le groupe des 50 à 54 ans, Arseneau est celui qui a réalisé le meilleur chrono en 11h11min48.

«Je suis très satisfait. J’ai quand même passé 11 heures dans un four», lance-t-il avec humour.

«La chaleur, l’humidité et les vents étaient au rendez-vous et ce n’était vraiment pas favorable pour briser des records. Ç’a quand même été une expérience extraordinaire. À l’arrivée, j’ai eu la chance de voir la paraplégique Lauren Parker terminer sa course juste devant moi. La foule était en délire. Elle est devenue du même coup une double médaillée aux Championnats du monde», raconte Arseneau.

«Disons que ça met les choses en perspective de voir un athlète n’utiliser que ses bras pour réaliser le même parcours que nous. C’est un moment que je ne suis pas prêt d’oublier», ajoute le triathlète de Bathurst.

«J’ai vécu une merveilleuse journée, mentionne pour sa part Punna, auteur d’un temps de 11h43min41. Il y avait beaucoup d’énergie et de vibrations positives sur cette île d’Hawaï. Les spectateurs et les bénévoles ont été incroyables. Ç’a été une expérience fantastique et j’en suis très reconnaissant.»

Vincent Légère a dû composer avec des crampes musculaires dans l’épreuve du marathon. – Gracieuseté: Jamie Légère L’Australienne Lauren Parker est devenue une double médiallée aux Mondiaux dans la catégorie para. On reconnaît tout juste derrière elle l’Acadien Marc Arseneau. – Gracieuseté

L’autre Acadien du groupe, Louis-Philippe McGraw, n’a pas été en mesure de briser les 12 heures. Il a dû se contenter d’un temps de 12h29min34.

«J’ai fait face à l’enfer et à l’inconnu, révèle McGraw. Mon temps est plus lent que prévu, mais mon classement dans mon groupe d’âge correspond tout de même à mes attentes. Ça démontre que la course a été difficile pour plusieurs.»

«Ç’a été une journée parfaitement… misérable. C’était long, longtemps», a-t-il ajouté en riant.

«J’ai été en mode survie dès le début de l’épreuve en vélo. Malgré tout ce que j’avais vu, lu et entendu depuis des décennies sur les Mondiaux de Kailua-Kona, je n’avais pas imaginé quelque chose d’aussi éprouvant. Nous n’avons pas les conditions à Tracadie pour se préparer à quelque chose comme ça. Je comprends mieux pourquoi les professionnels des pays nordiques passent une bonne partie de l’année en Arizona», souligne McGraw.

Rachel Fox, de son côté, a complété la course en 13h53min27.

Notons également la prestation de la Néo-Écossaise Francine Comeau, auteure d’un temps de 14h32min59. Il faut comprendre que la sœur du cinéaste Phil Comeau est âgée de plus de 70 ans et qu’elle a pris la deuxième position dans son groupe d’âge. Ce n’est pas rien.