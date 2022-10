Les Wildcats complètent leur voyage avec une victoire

Les Wildcats de Moncton sont revenus de leur séjour de trois matchs en trois jours en sol québécois avec le sentiment d’avoir bien tenu leur bout. Après avoir baissé pavillon 3 à 1 à Shawinigan, vendredi, puis 7 à 5 samedi à Sherbrooke, bien qu’ils menaient 5 à 4 après 40 minutes de jeu, les hommes de Daniel Lacroix ont terminé en beauté en doublant les Voltigeurs de Drummondville 6 à 3, dimanche après-midi.

Le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau était particulièrement fier de la tenue de ses jeunes défenseurs Étienne Morin et Natan Grenier.

Morin, qui trônait avant les matchs de lundi au sommet de la LHJMQ parmi les défenseurs avec sept points (2-5), a connu tout un match dimanche en amassant quatre mentions d’aide. Il a également trouvé le fond du filet, vendredi, à Shawinigan.

«Les équipes de la LNH appellent de plus en plus à son sujet, affirme Thibeau. Il a très rapidement récupéré de sa mononucléose. C’est quand même dommage pour lui que ce soit arrivé parce que ça l’a empêché de participer au camp des moins de 18 ans.»

Grenier, de son côté, y est allé d’une soirée d’un but et une passe, samedi, en plus de présenter un différentiel de +3.

«Il a sans aucun doute disputé son meilleur match depuis qu’il est avec nous, samedi», mentionne Thibeau au sujet de Grenier.

En l’absence du vétéran Thomas Darcy, qui en a encore pour deux semaines avant d’effectuer un retour, disons que la contribution des deux jeunes fait grandement plaisir à voir dans le camp des Chats Sauvages.

Dimanche, si Morin a bien paru avec ses quatre passes, les vétérans Yoan Loshing, Maxim Barbashev et Vincent Labelle ont eux aussi retenu l’attention. Loshing y est allé d’un but et trois aides, alors que Barbashev a réussi un doublé. Labelle, lui, a ajouté un but et une mention d’aide.

Thomas Auger et la recrue Sidney Deslauriers, qui avait été rappelé pour les matchs du week-end, ont également marqué.

Le Néo-Brunswickois Sam Oliver a été l’un des buteurs des Voltigeurs.

Vincent Filion a réalisé 33 arrêts dans la victoire.

Samedi, outre Grenier, les buts sont venus des bâtons de Thomas Auger (2), Charles Beaudoin (1-2) et Barbashev (1-1). L’Ontarien Jacob Steinman a repoussé 32 des 40 tirs dirigés vers lui.

Ethan Gauthier (2-1), Justin Gill (2-1) et Joshua Roy (1-3) ont été les meilleurs éléments du Phoenix à l’attaque.

Les Wildcats pourraient par ailleurs ajouter un nouvel attaquant cette semaine. Il s’agit de Cole Bishop, un solide gaillard de 17 ans qui possède la double nationalité canadienne et américaine.

«Il est répertorié à 6 pieds 1 pouce et 190 livres mais il m’a donné l’impression d’être plus grand et plus gros quand je l’ai rencontré, confie Thibeau. Nous espérons pouvoir en venir à une entente dans les prochains jours. Nous ne voulons pas lui mettre trop de pression, mais nous croyons qu’il peut nous aider.»

La saison dernière, il a enregistré 17 buts et 13 passes pour 30 points en seulement huit rencontres avec la formation du Summit Independence. Il agissait d’ailleurs comme capitaine du club. Il a aussi obtenu 15 points (4-11) en 37 parties avec l’Alliance North de Floride dans un circuit pour les moins de 17 ans.