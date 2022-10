Auger et Loshing prêts à jouer un rôle de premier plan chez les Wildcats

Après avoir démontré de belles choses la saison dernière comme recrue avec une récolte de 27 points en seulement 43 matchs, Thomas Auger est bien déterminé à prendre encore plus de place dans les succès des Wildcats de Moncton. Son début de saison est justement de bon augure.

Avec trois buts et une passe en cinq rencontres, sans oublier ses 19 tirs au but, Auger entend en mettre plein la vue dans les prochains mois afin de convaincre les recruteurs de la LNH qu’il en vaut la peine.

«Je me suis bien préparé cet été pour arriver ici en confiance, mentionne Auger. J’ai beaucoup amélioré mon lancer et j’ai également décidé de lancer davantage au but. J’étais le genre à faire souvent une passe de trop la saison dernière.»

«Des équipes ont déjà commencé à appeler mon agent (Jonathan Lachance) pour s’informer à mon sujet. Je ne suis pas le plus grand et le plus gros à 5 pieds 8 pouces et 155 livres, mais je n’ai pas peur d’aller dans le trafic. C’est important pour moi de m’impliquer dans les deux zones», révèle le 12e choix de l’équipe en 2020, le 219e au total.

Le jeune vétéran Yoan Loshing, fort de ses huit points (2-6) en seulement cinq duels, connaît lui aussi un début de saison à la hauteur de ses attentes. En fait, il croit même être en mesure de faire mieux.

«Il y a toujours de la place pour l’amélioration, confie-t-il. Je pourrais par exemple lancer encore plus au but. Je sais que j’ai déjà 18 lancers au filet, mais je pourrais en avoir plus.»

Loshing croit aussi que l’équipe n’est qu’à un ou deux petits changements dans sa façon de jouer pour se mettre à aligner des victoires.

«Notre gros problème c’est que nous écopons de trop de punitions. C’est ce qui nous fait le plus mal. À Sherbrooke, nous les tenions mais notre indiscipline nous a coûté la partie. Heureusement, c’est un détail qui est facile à corriger», ajoute le meilleur pointeur du club.

Le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau a par ailleurs confirmé l’arrivée de l’attaquant Cole Bishop, un gros bonhomme de 17 ans qui possède la double nationalité canadienne et américaine.

«C’est un gars de 6 pieds 1 pouce et 195 livres qui n’a pas fini de grandir, signale Thibeau. Son frère (Stone Bishop) et son père sont tous les deux à 6 pieds 4 pouces et à plus de 200 livres. Nous allons lui donner le temps de s’acclimater, mais nous croyons qu’il peut devenir un bon attaquant de puissance avec une touche offensive. Nous nous croisons les doigts d’avoir trouvé un Matt Marquardt. Il a vraiment un beau potentiel.»

Repêché en 2021 (6e ronde, 105e) par les IceDogs de Niagara, Bishop a été libéré par son équipe de l’OHL tout récemment après avoir disputé six matchs préparatoires.

En bref… Originaire de L’Ancienne-Lorette, le fief de son idole Patrice Bergeron, Thomas Auger est l’un des sept porte-couleurs des Wildcats qui seront éligibles l’an prochain, pour la première fois au repêchage du meilleur circuit de hockey au monde. Les autres sont Mueller, Preston Lounsbury, Luke McPhee, Étienne Morin, Natan Grenier et le nouveau venu Cole Bishop. À noter qu’Auger, né en 2004, ce qui en fait un «late» comme l’est également Mueller… Auger fait partie des trois joueurs faisant partie de l’équipe qui ont été sélectionnés à partir de la 10e ronde en 2020. Les Chats Sauvages sont réputés pour faire de belles trouvailles en fin de repêchage. Christian Gaudet (2003), Zachary Malatesta (2013) et Sean Stewart (2017) sont d’autres bons exemples… Les Wildcats accueillent samedi et dimanche les Islanders de Charlottetown et les Mooseheads de Halifax au Centre Avenir…