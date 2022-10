Départ canon des Aigles Bleus

Avec une deuxième victoire en autant de matchs samedi soir face aux Reds de UNB (4 à 1), la formation masculine de hockey du Bleu et Or de l’Université de Moncton fait déjà tourner les têtes, tant dans le SUA qu’à U Sports.

Mardi, Sports U, l’organe qui chapeaute le sport universitaire au Canada a publié son premier classement top-10 pan-canadien du hockey masculin de la saison. À la surprise de plusieurs, les Aigles Bleus se retrouvent soudainement en 9e place du prestigieux palmarès, devant le Bold de l’université Toronto Metropolitan (les anciens Rams de Ryerson) et talonnant les Golden Gaels de l’université Queen’s de Kingston en Ontario.

De plus, la performance de Étienne Montpetit devant les filets a été remarquée sur la scène atlantique, alors qu’il récolte de titre d’athlète masculin du circuit de SUA. Le joueur de 4e année de Valleyfield au Québec a accordé trois buts en deux matchs pour l’université acadienne. Lors du premier match contre les Panthers, il a résisté aux cinq avantages numériques accordés, tout en stoppant 45 des 47 tirs dirigés contre lui.

L’entraîneur-chef des Aigles Bleus, Derek Cormier, n’est pas peu fier du travail de ses hommes.

«On est content de notre début de saison. On est vraiment satisfait des joueurs. On a fait des petites choses bien. On a bien travaillé en groupe. On a de bons gardiens en même temps, ce sont des choses qui aident beaucoup», explique sobrement Cormier.

Derek Cormier évite d’abord de cibler un joueur particulier quand on lui demande qui s’est démarqué.

«Il y a plusieurs joueurs qui ont vraiment “steppé up” et ont bien joué. Comme je dis, j’en demande beaucoup à mes joueurs, dont des jeux intelligents. Et je pense que l’on a bien exécuté cela.»

«Il faut quand même souligner quand même la performance de (Étienne) Montpetit. Il a fait des arrêts clés si on regarde les occasions des adversaires. Même si ce n’était pas tous des lancers difficiles, il était là pour arrêter les lancers dangereux», explique l’entraîneur.

Étienne Montpetit a un pourcentage d’arrêt de 96,6% après deux matchs, en tête des gardiens de la SUA.

Est-il surpris de sa nomination par la SUA?

«Pas du tout, tranche Cormier. En bonne santé, c’est l’un des meilleurs gardiens au pays. S’il peut jouer des matchs en forme comme ça, ça va nous aider à gagner des parties.»

9e au pays

Et qu’en est-il de l’ascension de sa formation dans le top-10 de Sports U? «(Rires) Pour être franc, ce n’est pas quelque chose que je surveille. C’est beau à voir, mais on sait bien que la saison est longue et les choses peuvent changer tellement vite. On va continuer à travailler et faire ce que l’on a à faire sans s’attarder à regarder les autres. Si on fait les choses comme il faut, ça nous donne l’occasion de gagner tous les soirs.»

Acadia et Saint Mary’s au programme

Derek Cormier s’attend à des matchs difficiles sur la route en fin de semaine. Samedi, l’équipe sera à Wolfville pour affronter les Axemen d’Acadia (1-1-0) à 19h, avant de se diriger vers Antigonish pour affronter les Huskies de Saint Mary’s (1-0-0), dimanche, à 19h. «C’est deux autres bonnes équipes. Comme tous le savent, il n’y a pas d’équipes faciles dans ce championnat. On n’a pas encore vu Saint Mary’s cette année, mais on pense que c’est une super bonne équipe.»

Avec deux matchs en deux soirs, il est possible que l’entraîneur mette ses gardiens de réserve à l’essai.

«Rien n’est encore décidé. Mais il faut gérer la santé de notre premier gardien. C’est donc possible que (Félix-Anthony) Éthier obtienne son premier départ. On a confiance en lui. Il peut faire la job», assure Cormier.

En Bref…

Rémy Anglehart a retrouvé la santé et devrait participer à son premier match samedi à Wolfville…

Un autre niveau

Questionné sur ses récents succès, Étienne Montpetit met rapidement l’accent sur le travail collectif, même quand on lui parle de sa nomination d’athlète de la semaine par SUA.

«C’est un bel accomplissement d’équipe! Oui, je crois que j’ai su garder mon équipe dans le match pour les deux premières parties de la saison, mais je crois que notre groupe en entier a son mot à dire dans mon accomplissement individuel!»

Que doit-on lire dans ce départ canon du Bleu et Or selon lui?

«Le programme (des Aigles Bleus) est officiellement passé à un autre niveau, s’exclame Montpetit. On a envoyé un message clair à la ligue la semaine dernière.»

«L’atmosphère (dans le vestiaire) est idéale. Ça fait du bien d’avoir des vétérans en santé en début de saison, comparativement à l’année dernière. Je crois que tout le monde est terre à terre et tout le monde connaît bien son rôle.»

Comme son entraîneur, le gardien vedette prend cependant soin de ne pas faire un cas de l’accession soudaine des Aigles dans le top-10 national.

«Je crois qu’il ne faut pas trop s’emballer, c’est seulement la première semaine d’activité. Par contre, c’est le fun de voir ce classement, ça nous met en confiance!»

Top-10 de U Sports

Golden Bears de l’Alberta (3-0-1)

Patriotes de l’UQTR (0-0-0)*

Reds de UNB (1-1-0)

X-Men de StFX (1-0-0)

Thunderbirds de UBC (3-0-1)

Huskies de la Saskatchewan (3-1-0)

Cougars de Mount Royal (2-2-0)

Golden Gaels de Queen’s (0-0-0)

Aigles Bleus de l’U de Moncton (2-0-0)

Bold de TMU (0-0-0)