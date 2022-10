Décès du légendaire Jean-Marie Bouchard

Les plus vieux amateurs de hockey du Nouveau-Brunswick ont perdu l’une de leurs légendes, mardi matin, avec le décès de Jean-Marie Bouchard. Le Québécois a marqué l’histoire de notre sport national en remportant quelques championnats des pointeurs au sein de diverses ligues de niveau intermédiaire A, en plus de gagner la Coupe Hardy avec les Bears de Moncton en 1975 et les Tigres de Campbellton en 1977.

L’ancienne vedette des Patriotes de Dalhousie, des Bears et des Tigres serait décédée pendant son sommeil dans la nuit de lundi à mardi. Il composait depuis quelques années avec des problèmes au coeur.

Bouchard a également évolué avec les Canadiens de Thetford Mines dans la Ligue junior A du Québec en 1967-1968, soit deux ans avant que ce circuit ne devienne la LHJMQ que nous connaissons aujourd’hui.

Il a aussi disputé trois saisons professionnelles dans la Ligue Eastern en 1969-1970 avec les Jets de Johnstown. C’est d’ailleurs dans le domicile des Jets, le Cambria County Park Memorial Arena, que le film Slap Shot a été tourné.

Bouchard a même pris part au camp d’entraînement des Canadiens de Montréal en 1973, quelques semaines avant de se joindre aux Patriotes de Dalhousie.

Athlète coloré, Jean-Marie Bouchard était une véritable banque d’anecdotes. Dans une longue entrevue accordée au journal en 2020, il avait entre autres déclaré: «Je n’ai jamais porté d’épaulettes quand je jouais au hockey. J’avais des coudes et des gants, mais pas d’épaulettes. Je me sentais coincé avec des épaulettes. J’ai été chanceux, j’ai seulement été blessé une fois à l’épaule. C’était lors de ma saison avec les Bears de Moncton. Je m’étais blessé assez gravement et j’avais dû rater deux ou trois matchs. Finalement, Don Larin (le propriétaire) m’avait patenté quelque chose pour protéger mon épaule et j’ai recommencé à jouer. Dans ce temps-là, ça prenait pratiquement une jambe cassée pour t’arrêter de jouer. Tous les gars étaient comme ça.»

Nous avons réussi à parler avec quelques personnalités du hockey des années 1970 qui ont gravité autour de Bouchard.

Pour un, l’ex-entraîneur-chef des Tigres, Gerry Red Ouellette, était encore sous le choc lorsque rejoint par le journal, mercredi matin.

Jean-Marie Bouchard, dans l’uniforme des Jets de Johnstown, dans la Ligue de hockey professionnel Eastern en 1969-1970. – Gracieuseté

«C’était tout un joueur»

«Ça m’a donné un moyen coup, révèle Ouellette. Il est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs que j’ai eu la chance de diriger. C’était un véritable producteur de points.»

«Je l’ai d’abord eu comme adversaire et je ne l’aimais pas trop dans ce temps-là. Je l’ai beaucoup plus aimé quand il a joué pour nous. C’était un gars qui pouvait la mettre dedans et il avait un bon lancer qu’il gardait bas. Je l’ai d’ailleurs utilisé à la pointe pendant les avantages numériques», raconte Red Ouellette.

Mike Morton, que les Tigres avaient emprunté des Papermakers de Bathurst pendant l’aventure qui a mené l’équipe à la conquête de la Coupe Hardy en 1977, ne conserve que de bons souvenirs de Bouchard.

«C’était tout un joueur de hockey, dit-il. J’ai d’abord eu la chance de jouer contre lui à l’époque où nous étions d’âge junior. C’était avant le création de la LHJMQ. Mais c’est surtout à Campbellton que j’ai appris à le connaître. Le mois que j’ai passé avec les Tigres, avec la conquête de la coupe, reste l’un de mes plus beaux souvenirs dans le hockey.»

«Je me souviens que Red Ouellette nous utilisait dans le même trio. Jean-Marie était tout un fabricant de jeu. Il te mettait toujours la rondelle sur la palette. Ce gars-là avait le talent pour jouer professionnel», ajoute Morton.

Clément Tremblay, qui a évolué en compagnie de Bouchard pendant deux saisons avec les Patriotes de Dalhousie (1972-1973 et 1973-1974), se rappelle d’un joueur extrêmement généreux avec la rondelle.

«Il a fait son chemin dans plusieurs ligues, mais c’est surtout au Nouveau-Brunswick qu’il a fait sa marque, mentionne Tremblay. Jean-Marie aimait marquer des buts, mais il aimait encore plus réaliser la passe décisive qui menait à un but. Il n’y a rien qu’il aimait mieux que d’entendre dire que Tremblay avait marqué un but sur tout un jeu de Bouchard.»

«Il était vraiment un bon passeur. Les passes à la russe, il avait déjà inventé ça au début des années 1970», lance-t-il en riant.

«C’était un excellent gars d’équipe. Je me souviens qu’il aimait jouer aux cartes avec les gars dans l’autobus qui nous menait à nos parties à l’extérieur. C’était aussi un bon vivant. Il voulait toujours gagner, mais il n’était quand même pas le gars qui faisait la baboune après une défaite. Lui, si l’équipe avait fourni un bon effort, il était content. Il tenait aussi toujours à avoir le numéro 9. Je n’ai cependant jamais pu savoir si c’était à cause du Rocket Richard, de Gordie Howe ou de Bobby Hull. Peut-être un mélange des trois. En tout cas, ça fait tout un joueur de hockey. Et Jean-Marie était tout un joueur», ajoute Clément Tremblay.

L’ancien défenseur étoile des Tigres Sterling Loga abonde lui aussi dans le même sens.

«C’était tout un joueur. J’étais une recrue de 21 ans quand j’ai joint les Tigers en 1976 et Jean-Marc était l’une des vedettes de l’équipe. Il était incroyable. Ça faisait toutefois déjà quelques années que je savais à quel point il était bon. Quand il jouait à Amqui, j’ai un jeune adolescent et c’était l’un des joueurs que j’aimais voir jouer. C’était aussi un bon joueur d’équipe», se rappelle Loga.

Notons que si l’entrée au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick des Bears, édition 1974-1975, se fait toujours attendre, les Tigres de 1976-1977 ont été immortalisés en 2002.