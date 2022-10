Les Québécois dominent le Défi Népisiguit

Malgré le froid et de forts vents, le 6e Défi Népisiguit, qui reliait cette année Caraquet et Bathurst, s’est avéré encore une fois un franc succès avec 74 inscriptions.

L’équipe Azimut de Saint-Raymond (Martin Hardy et Danny Chamberland) a remporté l’épreuve masculine en 13h10. À noter que Hardy avait triomphé l’an dernier en compagnie de Danny Déry et que le duo se faisait alors appeler le Raid Azimut.

Un autre duo québécois a pris la deuxième position, soit Benoît et Antoine de Saint-Alphonse (Benoît Bujold et Antoine Barriault). Ils ont complété la distance en 13h44.

Elmtree Resources (Mathew Scott et Mark Brown), un duo de Bathurst qui n’avait pris que le 22e rang l’an dernier, a terminé en troisième position en 13h58.

Dans la course féminine, la victoire est allée aux Folles Raid de Magog (Linda Gagnon et Audrey Beauparlant), qui avaient pris le troisième échelon l’an dernier. Elles ont terminé la course en 16h40.

The Bee Knees de Moncton (Kery-Lynn LeBlanc et Kathleen Sterritt) ont terminé en deuxième position grâce à un chrono de 16h54. Le top-3 est complété de l’équipe Acadienne Gone Wild de Grand-Barachois (Monelle Léger et Mireille Allain) en 17h56.

Dans la course mixte, The Lost European Union de Dartmouth (Sheryl Hiemstra et Tom Soehl) a triomphé en 14h59.

Les DD Jackalopes de Rimouski (Andréanne Beardsell et André Cyr) en 15h15 et La Meute Jack Wolfskin Saint-Gabriel-de-Valcartier (Stéphane Lefebvre et Catherine Moisan) en 15h17 ont suivi au fil d’arrivée. Ces deux équipes avaient pris les 4e et 5e positions il y a un an.

Le Défi Népisiguit est une compétition d’aventure qui marie le canoë, la course en sentier, le vélo de montagne et l’orientation.