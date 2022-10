Si Miguël Tourigny joue dans la LHJMQ, ce ne sera pas à Bathurst

Si Gordie Dwyer, l’entraîneur-chef, se creuse encore les méninges pour trouver les meilleures combinaisons à l’attaque et en défensive, le directeur général, lui, ne manque également pas de boulot. Non seulement il doit solutionner le dossier de ses joueurs internationaux, mais il devra vraisemblablement trouver dans les prochains jours une nouvelle équipe pour le défenseur Miguël Tourigny, que le Rocket de Laval vient de retrancher de leur camp d’entraînement.

Pour tout dire, le dossier Tourigny est un brin plus complexe que ça.

L’organisation du Canadien lui aurait offert de se présenter au camp des Lions de Trois-Rivières, dans la ECHL, mais l’arrière de 20 ans aurait jusqu’ici refusé de s’y rapporter. Ça ne semble pas plus dans ses plans de se présenter à Bathurst.

«J’ai parlé à son agent (Serge Payer) et il m’a dit que Miguël veut jouer professionnel, révèle Dwyer. Je ne sais pas grand-chose si ce n’est qu’ils regardent pour voir s’il n’y a pas des possibilités en Europe.»

«Pour ma part, j’ai été très clair avec son agent, nous pouvons l’accommoder», confie Dywer.

Le DG du Titan parle bien sûr de l’échanger à une équipe qui vise le championnat. Et en ce moment, les Mooseheads de Halifax pourraient bien être la meilleure cible pour entamer des discussions puisqu’ils n’ont actuellement que deux joueurs de 20 ans, Evan Boucher et Stéphane Huard Jr.

Évidemment, Dwyer refuse de se prononcer à ce sujet. Il admet toutefois qu’il sera très gourmand dans ses demandes.

«Quand tu as un joueur de ce calibre, tu veux obtenir le meilleur retour possible, dit-il. C’est un game breaker comme on dit dans le jargon. C’est un joueur qui a beaucoup d’expérience et c’est quelqu’un qui peut faire la différence dans un match. Une équipe qui veut gagner un championnat a besoin de ce genre de joueur.»

La saison dernière, Tourigny a enregistré 80 points, dont 31 buts, en 65 rencontres. Seul l’Acadien Lukas Cormier, des Islanders de Charlottetown, l’a devancé à ce chapitre avec 81 points.

Qu’est-ce que Dwyer souhaiterait obtenir en retour de Tourigny?

«Nous avons des besoins partout, lance-t-il. Nous avons besoin de plus de profondeur à l’attaque, en défensive, devant les buts et dans notre banque de choix au repêchage.»

Il a malheureusement été impossible de rejoindre Tourigny et son agent Serge Payer.

Les Canadiens ont sélectionné Tourigny en septième ronde (216e au total) lors du dernier repêchage de la LNH.

Dwyer devrait aussi régler sous peu le dossier des joueurs internationaux. Ça pourrait se faire dès mercredi. Tout indique que le défenseur Peteris Bulans sera le joueur sacrifié. Comme le Letton est un joueur de première année, à l’instar Suédois Markas Samenas, un règlement de la ligue empêche Dwyer de l’échanger. Le Titan n’aura vraisemblablement d’autre choix que de libérer Bulans.

Notons que seulement deux clubs dans la LHJMQ ont de la place pour un joueur international supplémentaire, soit les Saguenéens de Chicoutimi et les Cataractes de Shawinigan.

En bref… Le Titan a finalement cédé l’attaquant Matthew McRae aux Red Wings de Fredericton. Ce dernier a d’ailleurs marqué l’unique but des siens, samedi, dans un revers de 4 à 1 aux mains des Western Capitals de Summerside… Gordie Dwyer doit maintenant régler le dossier du gardien Jack Howatt et ça pourrait se faire cette semaine. «De ce que j’ai pu comprendre, les Ramblers d’Amherst tentent d’échanger l’un de leurs gardiens de 20 ans pour faire de la place à Jack», mentionne Dwyer… Le défenseur Drew Maddigan demeure le seul blessé dans le camp du Titan, lui dont le retour au jeu est prévu pour le début de novembre… Le Titan tiendra un entraînement mercredi matin, puis s’embarquera dans l’autobus devant mener le club en sol québécois pour une série de trois matchs en trois soirs. Le Titan visitera dans l’ordre les Cataractes de Shawinigan (jeudi), les Remparts de Québec (vendredi) et les Tigres de Victoriaville (samedi)… Plutôt tranquilles à leur arrivée des camps professionnels, Riley Kidney et Jacob Melanson produisent maintenant à plein régime. Kidney est sur une séquence de six parties consécutives avec au moins un point, dont neuf (2-7) dans ses quatre derniers duels, en plus de présenter un différentiel de +7. Pour ce qui est de Melanson, il a réussi six buts et deux mentions d’aide dans ses trois dernières rencontres…