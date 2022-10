Titan: Miguël Tourigny poursuivra sa carrière en Europe

À moins d’un gros retournement de situation dans les deux prochains mois, le Titan d’Acadie-Bathurst peut dire adieu à Miguël Tourigny. Le défenseur de 20 ans, retranché mardi matin par le Rocket de Laval et qui avait aussi l’option de se rapporter aux Lions de Trois-Rivières dans la ECHL, a plutôt choisi de s’exiler en Europe, plus précisément en Slovaquie.

Tourigny évoluera pour le HK Dukla de Trencin dans le principal circuit professionnel de la Slovaquie.

Son agent Serge Payer, de l’Agence Unlimited Sports Management, a confirmé la nouvelle en entrevue téléphonique, mercredi midi.

Selon lui, l’idée d’aller jouer en Europe était dans les plans depuis déjà plusieurs mois.

«Ça faisait un certain temps que nous préparions un plan B au cas où l’opportunité avec les Canadiens pour cette saison ne se réalisait pas, affirme Payer. Nous avons justement eu l’occasion de discuter de tout ça avec Gordie (Dwyer, DG du Titan) dans les derniers jours.»

«Ceci dit, c’était déjà dans les plans de Miguël de regarder ce qu’il y avait comme occasions en Europe depuis l’an dernier. Avant la période des transactions, en décembre dernier, plusieurs équipes nous ont contactés pour savoir quels étaient les plans de Miguël pour cette saison. Les équipes ont su à ce moment-là que l’Europe était une grosse possibilité», rapporte Payer.

Outre quelques équipes slovaques, Tourigny a également eu des pourparlers avec des formations de la République tchèque, de la Finlande, de la Suède et de l’Allemagne.

«Nous avons eu plusieurs discussions avec Miguël concernant la LHJMQ. Entendons-nous bien, Miguël est fier de ce qu’il a accompli dans la LHJMQ. Il a connu beaucoup de succès, surtout dans les deux dernières saisons. Je sais qu’il y a des gens pour dire que la meilleure chose à faire aurait été de revenir pour une ultime saison dans la LHJMQ. Miguël, lui, se sentait prêt à faire le saut chez les professionnels», indique Serge Payer.

La saison dernière, Tourigny a enregistré 80 points, dont 31 buts, en 65 rencontres. Seul l’Acadien Lukas Cormier, des Islanders de Charlottetown, l’a devancé à ce chapitre chez les défenseurs du circuit Courteau avec 81 points.

Dans le camp du Titan, Gordie Dwyer est évidemment déçu de la tournure des événements. Mais il n’y a rien qu’il puisse faire. La décision revenait à Tourigny.

«Nous savions que c’était possible que Miguël projette de faire le saut tout de suite chez les professionnels. Nous avons néanmoins été très clairs avec Serge et Miguël. Nous étions prêts à les accommoder. Nous savons tous l’importance que peut avoir de bonnes séries éliminatoires ou encore une participation au tournoi de la coupe Memorial pour un joueur», mentionne le DG et entraîneur-chef du Titan.

Gordie Dwyer estime par ailleurs qu’il reste un mince espoir que Tourigny revienne sur sa décision de ne pas revenir dans la LHJMQ. Ça s’est déjà vu dans le passé.

«Nous allons suivre tout ça de très près dans les prochaines semaines», assure Dwyer.

La question a aussi été posée à Serge Payer.

«On ne peut jamais dire jamais», a répondu l’agent.

Miguël Tourigny pourrait faire ses débuts avec le HK de Trencin vendredi, alors que le HK Slavan de Bratislava sera en visite au Stadium Pavol-Demitra. Il y retrouvera, entre autres, l’ancien arrière de la LHJMQ Phil Pietroniro, que les partisans des Cataractes de Shawinigan, des Foreurs de Val-d’Or, des Olympiques de Gatineau et des Tigres de Victoriaville ont bien connu.

En bref… Le Titan a finalement cédé l’attaquant Matthew McRae aux Red Wings de Fredericton. Ce dernier a d’ailleurs marqué l’unique but des siens, samedi, dans un revers de 4 à 1 aux mains des Western Capitals de Summerside… Gordie Dwyer doit maintenant régler le dossier du gardien Jack Howatt et ça pourrait se faire cette semaine. «De ce que j’ai pu comprendre, les Ramblers d’Amherst tentent d’échanger l’un de leurs gardiens de 20 ans pour faire de la place à Jack», mentionne Dwyer… Le défenseur Drew Maddigan demeure le seul blessé dans le camp du Titan, lui dont le retour au jeu est prévu pour le début de novembre… Le Titan disputera une série de trois matchs en trois soirs en sol québécois ce week-end. Le Titan visitera dans l’ordre les Cataractes (jeudi), les Remparts de Québec (vendredi) et les Tigres de Victoriaville (samedi)…

Peteris Bulans libéré

Le défenseur Peteris Bulans a été libéré par le Titan, mercredi. Toutes les équipes de la LHJMQ auront donc l’occasion de repêcher le Letton de 17 ans via le ballottage.

Le DG et entraîneur-chef Gordie Dwyer ne cachait pas sa tristesse de se séparer d’un bel espoir qui, selon lui, est voué à un bel avenir dans le circuit Courteau.

«Comme nous avons déjà Jan (Bednar) devant les buts et que nous ne pouvions pas échanger nos deux recrues internationales (Bulans et Markas Samenas), nous n’avions pas vraiment le choix d’en libérer uen», révèle Dwyer, qui savait dès son arrivée à la barre de l’équipe qu’il devait un jour en arriver à cette décision.

«Quand je suis arrivé, je ne connaissais aucun des deux jeunes, dit-il. Je leur ai donc donné à tous les deux l’occasion de prouver leur valeur.»

Selon Dwyer, l’excellent début de saison du grand Suédois a pesé lourd dans la balance. Il n’empêche qu’il a bien aimé ce qu’il a vu de Bulans, qui est un an plus jeune que Samenas.

«Marks nous apporte de la profondeur à l’attaque et pour tout dire la décision s’est prise en raison de son bon début de saison à l’attaque. Ceci dit, Bulans est un défenseur de qualité. Le club qui va le sélectionner va hériter d’un bon joueur avec un beau potentiel. Bien sûr, il reste encore à le développer, mais il nous a démontré de belles choses», révèle Dwyer.

Notons que les Saguenéens de Chicoutimi et les Cataractes de Shawinigan sont les deux seules formations de la LHJMQ qui ne comptent que sur un seul joueur international en ce moment.