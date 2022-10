L’attaque des Aigles Bleues tarde à prendre son envol

L’offensive de l’équipe de hockey féminin des Aigles Bleues de l’Université de Moncton tarde à se mettre en marche, ce qui fait répéter à Marc-André Côté que ses joueuses doivent se «salir le nez» devant les filets adverses.

Malgré une fiche de 0-3-0 en lever de rideau, l’entraîneur Côté ne voit pas que du négatif aux performances de sa troupe. Bien au contraire. Les filles du Bleu et Or sont loin d’être dominées, comme en témoignent les pointages serrés dans leurs trois défaites, 2 à 1 (contre UPEI), 4 à 2 (à UNB) et 1 à 0 (à UPEI mercredi soir).

De plus, elles comptent maintenant sur deux solides portières. Annick Boudreau, de Memramcook, a obtenu son premier départ mercredi, blanchissant l’adversaire pendant 49 minutes. Elle seconde la Québécoise Audrey Berthiaume, qui a gardé les filets pour les deux premiers matchs. Et 21 des 22 matchs la saison dernière.

«C’est sûr qu’au niveau du résultat, ce n’est pas ce qu’on attendait ni ce qu’on voulait, analyse le pilote des Aigles, qui occupent l’avant-dernier rang du classement de huit équipes. Mais quand tu regardes toutes les statistiques, on a plus de chances que nos adversaires… On aurait besoin d’un bon petit “break” mais on a de la misère à le trouver présentement.»

«Une des choses, c’est sûr, il va falloir se salir le nez un peu plus que ça, réitère Côté, qui tenait des propos semblables à quelques jours du début de la saison. Je pense qu’on a besoin d’une étincelle, d’un but qui dévie sur une cheville ou un genou. On doit trouver une façon… De un, il faut atteindre le filet plus souvent. Seulement 50% de nos tirs frappent la cible. Tu peux imaginer qu’avec à peine 10 ou 15% plus de tirs, on créerait davantage de chances de marquer.»

Heureusement, tout n’est pas noir.

«Je pense que défensivement, on ne donne pas grand-chose. On fait du bon travail en zone défensive. On ne passe pas trop de temps dans notre zone. On défend bien. On met l’adversaire en échec relativement bien», explique Marc-André Côté.

«Quand on arrive avec la rondelle par contre, il nous faut un peu plus de chien. Il faut qu’on le veuille plus que ça. C’est vraiment ça qu’il faut aller chercher», illustre le pilote.

Face aux Tigers

Prochain test samedi à domicile contre les Tigers de l’Université Dalhousie (1-1-0). À quoi s’attend l’entraîneur?

«Il est encore tôt dans la saison. Les Tigers ont une équipe qui est bien dirigée, donc je m’attends à plus de structure maintenant dans leur jeu. Ça va être un bon défi. On n’est pas en mesure de prendre personne à la légère.»

Un match à domicile est toujours intéressant pour les hôtes, mais les joueuses pourront aussi compter sur du soutien moral spécial lors de la joute de samedi.

«C’est la fin de semaine des Anciens. Il va donc y avoir plusieurs anciennes joueuses de l’équipe pour assister à la partie. Donc c’est deux sources de motivation supplémentaire: de rencontrer ces anciennes puis d’être soutenues par elles. Ça amène aussi de la vie dans l’aréna.»