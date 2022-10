Aagab et Wesselius brillent à Toronto

Mohamed Aagab a réalisé une première, dimanche, au Marathon Waterfront de Toronto. Le coureur de Campbellton a complété les 42,2 km de l’épreuve en 2 heures, 15 minutes et 19 secondes. Jamais auparavant un coureur du Nouveau-Brunswick n’était parvenu à briser la barre des 2 heures 16 minutes.

Malheureusement pour lui, comme il n’a toujours pas sa citoyenneté canadienne, malgré le fait qu’il habite ici depuis déjà quatre ans, Aagab n’est toujours pas considéré comme un athlète canadien. Il n’est donc pas éligible pour les records, qu’ils soient nationaux ou provinciaux.

Complètement épuisé après sa performance, Aagab a cependant eu besoin de tout son petit change pour terminer la course. Victime de crampes au 35e kilomètre, Aagab se dirigeait alors vers une course sous la barre des 2h13.

«Je me dirigeais vers un temps dans les 2h12, révèle Aagab. Là, mon corps est vraiment épuisé. Mes jambes me font mal. Ce sont des détails qui m’ont empêché de terminer la course dans les 2h12. Par exemple, je sais que ça m’aurait aidé d’avoir un massage avant la course. J’apprends encore. Mon entraîneur John Lofranco va m’aider à continuer de m’améliorer.»

Concernant sa citoyenneté, Aagab mentionne avoir hâte que la situation soit réglée.

«J’habite ici depuis maintenant quatre ans et je suis toujours dans l’attente. Je suis patient», dit-il.

Au classement final, Aagab a pris le huitième échelon. L’Éthiopien Yihunilign Adane a triomphé en 2h07min18. Les Kényans Kiprono Kipkemoi (2h08min24) et Félix Kandie (2h08min44) l’ont suivi au fil d’arrivée.

C’est donc dire que Lee Wesselius, de Riverglade, conserve son record provincial de 2h16min37 établi l’an dernier.

Wesselius, qui était également de la course dimanche, a terminé tout juste derrière Aagab avec un temps de 2h16min51, à seulement 14 secondes de son record provincial.

«J’ai bien couru dans les 35 premiers kilomètres, mais je me suis écroulé par la suite, soutient Wesselius. Je crois que j’ai seulement payé le prix pour mon agressivité dans les 35 premiers kilomètres.»

«Ceci dit, Mo a vraiment très bien couru aujourd’hui», a ajouté Wesselius, qui n’était toujours pas certain d’avoir conservé son record en raison de la citoyenneté ambigüe de son compatriote néo-brunswickois.

Chez les dames, la victoire est allée à la Kényane Antonina Kwambai grâce à un excellent chrono de 2h23min20. Ruth Chebitok (2h23min58), elle aussi du Kenya, et Galete Burka (2h24min31), de l’Éthiopie, ont également réussi à se hisser sur le podium.