Belle victoire du Blizzard face aux Tigres

Dans un duel opposant les deux gardiens qui ont aidé les Flyers de Moncton à remporter la coupe Telus en mai dernier, Samuel LeBlanc a eu le dernier mot en permettant au Blizzard d’Edmundston de vaincre les Tigres de Campbellton 2 à 1, dimanche, au Centre civique de Campbellton.

LeBlanc a réalisé pas moins de 34 arrêts dans ce qui se voulait son troisième gain cette saison. Farrah n’a quand même pas mal paru, lui qui a bloqué 29 des 31 rondelles dirigées vers lui.

Noah Matulu (photo) et Tristan Fortin ont contribué un but et une passe chacun dans le camp du Blizzard.

Connor Richard a évité le jeu blanc pour les Tigres.

Samedi, le Blizzard s’est incliné 4 à 1 devant les Mariners de Yarmouth.

Colby Morin a marqué l’unique but du Blizzard. Simon Courroux a effectué 32 arrêts dans le revers.

Pour leur part, les Rapides de Grand-Sault ont perdu 3 à 2 face aux Red Wings de Fredericton.

Les buts des Red Wings ont été l’œuvre de Manix Sarrasin (1-1), Sam MacFarlane et Matthew McRae. Mathias Savoie a réalisé 33 arrêts dans la victoire.

Adam Redding et Yannic Bastarache ont fourni la riposte des Rapides. Frédéric Plourde a cédé à trois reprises devant 23 tirs.

Enfin, les Timberwolves de Miramichi se sont inclinés 7 à 6 en fusillade devant les Ramblers d’Amherst.

Jacob Santerre a enfilé quatre buts dans une cause perdante. Daryk Dubé-Plouffe (1-2) et Jérémy Duhamel ont été les autres marqueurs des T-Wolves. Kenzie MacPhail a fait face à 38 lancers.

Pour les Ramblers, Tristan Sanchez (2-1), Alexis Dubé (1-1), Alex Savoie, Christian Reardon et Gavin Watt ont enfilé l’aiguille. C’est également Watt qui a inscrit le but vainqueur en fusillade. Jacob LeBlanc a repoussé 33 rondelles pour empocher le gain.