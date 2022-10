Boudreau parfaite devant les Tigers

Annick Boudreau a réalisé 30 arrêts, Érica Plourde a enfilé deux buts, dont celui de la victoire, et les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (1-3-0) ont disputé des Tigers de Dalhousie (1-2-0) par la marque de 4 à 0, samedi, à l’aréna J.-Louis-Lévesque.

Pour le Bleu et Or, il s’agit d’une première victoire après avoir entamé la campagne avec trois revers d’affilée.

Plourde, qui totalise maintenant trois buts, était sur la glace pour les quatre buts des Aigles Bleues.

Lianne Desforges et Élodie St-Jacques ont réussi les autres buts des Aigles Bleues qui n’ont pourtant dirigé que 18 rondelles vers la gardienne des Tigers, Grace Beer. À noter les deux mentions d’aide de Catherine Longchamps.

«Je m’étais bien préparé avant la partie et les filles m’ont suivi, a révélé Annick Boudreau après la rencontre. Je voyais bien la rondelle. Sinon, je demandais à mes arrières de bouger et elles m’écoutaient. Cette victoire nous donne un bon feeling et nous voulons revivre cela souvent cette saison. C’est bon pour le moral.»

L’entraîneur-chef Marc-André Côté estime que la victoire va enlever une tonne de pression sur les épaules de ses joueuses. Ceci dit, les filles peuvent jouer encore mieux selon lui.

«C’est sûr que la victoire fait du bien et qu’elle enlève de la pression, mais nous avons quand même écopé de trop de punitions et il faudra y voir», a confié Côté au sujet des six pénalités mineures que les officiels ont infligées à ses joueuses.

Parmi les points positifs, Côté était surtout satisfait de voir son attaque débloquer.

«Elles ont marqué quatre buts en étant plus créatives devant le filet. C’est la raison pour laquelle nous avons pu marquer ces buts. Nous allons continuer de travailler fort à l’entraînement cette semaine.

Les Aigles Bleues retrouvent les mêmes adversaires vendredi prochain, mais cette fois-ci à Halifax.