Les Aigles Bleus trébuchent en fin de match

Un but de Charlie Dafonseca avec seulement 101 secondes à écouler en fin de troisième période a permis aux Huskies de Saint Mary’s de l’emporter 5 à 4 sur les Aigles Bleus de l’Université de Moncton, dimanche soir, à Halifax.

Les Huskies (3-0-0) demeurent donc invaincus en ce début de saison et s’emparent seuls du premier rang du classement général avec six points.

Les Aigles Bleus (2-2-0), eux, subissent une deuxième défaite consécutive.

Bradey Johnson (2), Andrew Coxhead et Sam King ont réussi les autres buts des Huskies. Nathan Dunkley et Justin MacPherson ont obtenu deux passes chacun. Jeremy Helvig a composé avec seulement 16 tirs.

Dans le camp des Aigles Bleus, Jérémy Michel (2), Maxime Boudreau et Rémy Anglehart ont fait mouche.

Étienne Montpetit a été bombardé de 40 lancers.

Samedi, les Aigles Bleus ont encaissé un premier revers cette saison en s’inclinant 6 à 3 devant les Axemen d’Acadia (2-1-0).

Yann-Félix Lapointe, Vincent Deslauriers et Vincent Lanoue ont été les buteurs du Bleu et Or.

Liam Kidney a enfilé l’aiguille à trois reprises dans le camp des Axemen. Les autres buts sont allés à Peyton Hoyt, Cole Nagy et Nick Deakin-Poot.

Félix-Anthony Éthier a fait face à 43 rondelles dans le revers. Conor McCollum a empoché le gain en composant avec 30 lancers.

«Nous avons connu une mauvaise deuxième période et cela nous a coûté la partie, a mentionné l’entraîneur-chef Derek Cormier. Les Axemen ont travaillé plus fort que nous pendant cette période. Nous allons apprendre de cette défaite.»

Les Aigles Bleus reprennent l’action vendredi en accueillant les Tigers de Dalhousie.