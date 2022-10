Les Wildcats se tapent les Orignaux

Les Wildcats de Moncton ont marqué quatre buts sans riposte à compter de la moitié de la période médiane et ils ont défait les Mooseheads de Halifax 5 à 3, dimanche, devant 3743 spectateurs au Centre Avenir.

Étienne Morin, encore lui, a terminé sa soirée de travail avec un but et une passe. Miles Mueller, avec le but vainqueur, Charles Beaudoin, Alex Mercier et Cole Bishop ont été les autres buteurs. À noter que Bishop fait plutôt bien paraître le directeur des opérations hockey puisqu’il a marqué dans chacune de ses deux premières parties.

Preston Lounsbury et Adam Fortier-Gendron ont été crédités de deux mentions d’aide chacun.

Vincent Filion a enregistré la victoire grâce à 29 arrêts.

Attilio Biasca, deux fois, et Jordan Dumais ont réussi les buts des Orignaux.

Mathis Rousseau a repoussé 21 des 26 tirs des Wildcats.

Samedi, les Chats Sauvage ont par ailleurs défait les Islanders de Charlottetown par la marque de 3 à 2 en temps supplémentaire.

C’est un but de Thomas Auger, sur une passe Jonas Taibel, qui a fait la différence à 2min56 de la prolongation.

Cole Bishop et Étienne Morin ont marqué les buts des Wildcats en temps réglementaire. L’Ontarien Jacob Steinman a bloqué 24 rondelles pour empocher le gain.

La réplique est venue des bâtons de Michael Horth et Jakub Brabenec.

Oliver Satny a réussi 31 arrêts devant la cage des Mooseheads.

Les Wildcats reprennent l’action dès mardi en accueillant les Eagles du Cap-Breton.