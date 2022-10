Luke Patterson fait déjà le bonheur des Eagles

Déjà qu’il l’aimait bien quand il était aux commandes du Titan d’Acadie-Bathurst, on peut maintenant dire que Sylvain Couturier adore Luke Patterson depuis qu’il est devenu le directeur général des Eagles du Cap-Breton.

Couturier n’hésite pas une seconde pour dire que Patterson fait partie d’un groupe de jeunes patineurs de 16 et 17 ans autour duquel il souhaite bâtir un club champion.

Parmi les autres, on retrouve le défenseur et tout premier choix du dernier encan Thomas Lavoie, les deux autres sélections du premier tour, les attaquants William Shields et Thomas Desruisseaux, l’arrière Xavier Daigle et l’ailier droit Cam Squires, qui est déjà le moteur offensif de la jeune formation avec ses neuf points (4-5) en seulement quatre duels.

De Patterson, le DG des Eagles aime particulièrement son potentiel offensif, son intensité et son éthique de travail.

«J’ai rarement vu un jeune joueur de 17 ans avoir une telle éthique de travail, mentionne Couturier. Il se comporte déjà comme un professionnel. C’est un jeune qui travaille toujours la pédale au plancher. Luke fait définitivement partie du noyau dur du club champion que nous tentons de construire. J’aime aussi son intelligence sur la patinoire. Il n’hésite également jamais à foncer au filet.»

Bien qu’il avait eu droit à un essai de sept parties la saison dernière, où il avait été blanchi chaque fois, Patterson s’est surtout illustré avec les Flyers de Moncton qu’il a guidé vers la conquête de la coupe Telus, emblème nationale du hockey canadien chez les moins de 18 ans.

Après cinq rencontres, il montre un dossier de trois buts et une passe pour quatre points. Deux de ses buts ont été réalisés en infériorité numérique et seul le vétéran Jonathan Fauchon, de l’Armada de Blainville-Boisbriand, le devance à ce chapitre avec trois filets pendant que son équipe joue à court d’effectifs.

Luke Patterson pose avec la rondelle de son premier but en carrière dans la LHJMQ réussi pendant une infériorité numérque. – Gracieuseté: Mike Sullvan

«Je suis vraiment content de la façon dont j’ai commencé, s’exclame le hockeyeur de Moncton. Je m’adapte bien et j’ai trouvé un bon rôle dans l’équipe.»

Le centre gaucher de 6 pieds 1 pouce estime que l’ajout de 15 livres à sa charpente l’a également aidé. Il fait désormais osciller le pèse-personne à 180 livres.

«Les matchs disputés la saison dernière m’ont donné une bonne idée de ce à quoi je devais m’attendre cette année. J’ai aussi connu une très bonne fin de saison avec les Flyers et cela m’a donné beaucoup de confiance. L’ajout de 15 livres pendant l’été m’aide également beaucoup. Je me sens nettement plus fort et plus rapide», dit-il.

«Mon principal objectif pour cette saison c’est de convaincre une équipe de la LNH de me repêcher. Je crois que c’est d’ailleurs l’objectif de tous les gars dans la ligue. Avec beaucoup de travail, j’espère de me placer en bonne position. Me faire repêcher serait un immense honneur et un rêve devenu réalité. Ceci dit, je dois d’abord me concentrer sur mon travail et jouer de mon mieux pendant une saison complète. C’est d’ailleurs la seule chose que je peux contrôler», indique-t-il.

Alors que les Eagles seront les visiteurs au Centre Avenir de Moncton, mardi soir, Luke Patterson aura l’occasion de disputer un premier match junior devant sa famille et ses amis. Il s’en dit très excité.

«Peu de jeunes ont cette occasion. Jouer contre l’équipe que j’ai regardée et encouragée en grandissant va être une expérience incroyable. En fait, j’attends ce moment depuis le jour où j’ai été repêché l’an dernier. Ce dit, je dois rester concentrer et faire comme si c’était un match comme les autres. Nous n’avons pas encore gagné cette saison et je veux tout faire pour aider mon équipe à remporter une première victoire», termine-t-il.

En bref… Couturier ne tarit pas d’éloges à l’endroit de Cam Henderson, qu’il est allé chercher à Bathurst peu de temps après son arrivée avec les Eagles. Même si le Néo-Écossais n’est pas parvenu à se tailler une place dans l’équipe en début de campagne, il figure semble-t-il avantageusement dans les plans de l’organisation. «Il va très bien avec les Wildcats de Valley. Il a non seulement produit 12 points (6-6) en neuf parties, mais il a également accumulé 71 minutes de pénalités. Je ne peux rien promettre, mais disons que les chances sont excellentes pour qu’il termine la saison avec nous», révèle Couturier… Le Néo-Brunswickois Angelo Fullerton se veut une belle surprise chez les Eagles. Le patineur de 17 ans, qui fait 6 pieds 3 pouces et 200 livres, commence même à attirer l’attention des recruteurs de la LNH. «C’est un jeune qui est passé sous le radar à 16 ans et que nous avons repêché cet été. Il ne cesse de nous surprendre», commente Couturier…

Les Eagles en quête d’un premier gain

Seule équipe n’ayant pas encore savouré la victoire dans toute la Ligue canadienne de hockey, les Eagles du Cap-Breton tenteront de surprendre les Wildcats de Moncton, mardi soir, au Centre Avenir.

La tâche s’annonce toutefois difficile puisque les Eagles sont privés de leurs trois principaux vétérans au sein de la brigade défensive. Si le quart-arrière Jérémy Langlois, un espoir des Coyotes de l’Arizona, s’approche lentement mais sûrement d’un retour au jeu, François-James Buteau et Justin Bergeron en ont encore plus plusieurs semaines avant de songer à chausser les patins.

«C’est sûr que le début de saison est sous nos attentes, mais dans les circonstances nous sommes néanmoins satisfaits de la façon dont nos jeunes ont joué», affirme le DG Sylvain Couturier.

«Lors de notre dernière partie, cinq de nos six défenseurs évoluaient la saison dernière chez les moins de 18 ans, dit-il. Si on fait exception des deux parties à Bathurst, nous avons toujours été dans le coup et nous avons même soutiré un point aux Mooseheads et aux Islanders.»

Les Eagles doivent aussi composer sans leur premier choix international, l’attaquant Jiri Kulich, que les Sabres de Buffalo ont choisi de faire débuter la saison dans leur club-école de la Ligue américaine (LAH), les Americans de Rochester. Après deux rencontres, Kulich affiche une mention d’aide.

«Quand nous l’avons repêché, nous savions que c’était une éventualité de voir les Sabres le faire débuter à Rochester, mentionne Couturier. En attendant, nous nous débrouillons avec le vétéran Ivan Ivan et Peter Repcik, un bonhomme que l’équipe a acquis la saison dernière via le ballottage.»

Repcik évoluait pour les Hurricanes de Lethbridge avant de se joindre aux Eagles.