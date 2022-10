Annick Boudreau se distingue chez les Aigles Bleues

Si l’équipe de hockey des Aigles Bleues de l’Université de Moncton (1-3-0) a connu un départ un peu difficile, la défensive a su sauver les meubles en attendant que l’attaque puisse enfin se mettre en branle.

Avec une victoire de 4 à 0 contre les Tigers de l’Université Dalhousie (2-2-0) la fin de semaine dernière, les filles de Marc-André Côté semblent enfin s’être «sali le nez» suffisamment pour mettre fin à la disette offensive.

Pendant ce temps, la défensive continue son travail impeccable. À commencer par la gardienne Annick Boudreau qui, à son deuxième départ de la saison, a réalisé 30 arrêts samedi.

Boudreau n’a donc accordé qu’un seul but en 119 minutes de jeu, en plus d’afficher un taux d’efficacité de ,981. Il est bien entendu tôt dans la saison, mais elle domine pour l’instant le classement du Sport universitaire de l’Atlantique dans cette catégorie.

Sa performance lors des deux derniers matchs lui a d’ailleurs valu le titre d’Athlète féminine de la semaine à l’Université de Moncton.

Annick Boudreau se dit très heureuse de profiter enfin du temps de glace qu’on lui offre. Après une saison annulée, puis une saison recrue où elle n’a obtenu qu’un seul départ, elle a enfin la chance d’exhiber son potentiel.

«C’est sûr que c’était un peu frustrant. Mais c’était aussi une grosse période d’adaptation pour moi. C’était une première année à l’université (en personne), après une année en ligne. C’était donc une grosse année d’adaptation, surtout avec le hockey. Mais je crois que ç’a vraiment formé la joueuse que je suis aujourd’hui grâce à tout ce que j’ai pu apprendre l’an dernier.»

Malgré les difficultés de jouer le second violon, elle a gardé la tête haute.

«J’ai pris ça comme un défi. Je ne voulais pas faire une autre année comme ça, donc je me suis poussée pour mériter ma place.»

«J’ai beaucoup travaillé le côté physique. Je me suis pas mal entraîné tout l’été six jours par semaine. Je suis arrivée au camp d’entraînement en septembre prête et en forme.»

Retrouver le chemin de la victoire

Après trois défaites – toutes serrées – en ouverture de campagne, les Aigles ont enfin enregistré leur premier gain. Auteure d’un blanchissage, Annick Boudreau refuse de prendre tout le crédit.

«On était dues pour une victoire et on s’est toutes mises dans la partie. Ce n’est pas juste moi. On était positives sur le banc. On était positives tout le temps, renchérit-elle. Ça nous a donc aidées à remporter cette victoire.»

Annick Boudreau affirme n’avoir reçu aucune indication de l’équipe d’entraîneurs à propos d’une gardienne «numéro un», car tout semble indiquer que Marc-André Côté assignera les rôles tout au long de la saison.

«C’est sûr que de mon côté, j’aimerais être la gardienne partante à tous les matchs, mais ça se jouera sur le mérite.»

Avec la saison annulée en 2020-2021, l’étudiante d’Administration pourrait – à l’image du capitaine de l’équipe masculine Vincent Deslauriers – compléter une maîtrise dans l’uniforme bleu et or.

«C’est encore tôt pour y penser, avoue la gardienne de Memramcook. Comme j’ai déjà dit, je ne prends pas de décision: je vais laisser les choses me mener où ça me mènera.»

En bref… Les Aigles Bleues disputeront leur prochain match vendredi, à Halifax, face aux Tigers… Avec une récolte de trois buts et autant de points en quatre rencontres, Eric Plourde est la meilleure pointeuse du Bleu et Or… La recrue des Aigles Bleus au soccer masculin, Pascal Sonier, a remporté le titre d’athlète masculin de la semaine à l’U de M. Le jeune athlète a marqué deux buts en deux matchs lors des deux victoires du Bleu et Or (contre les Panthers de UPEI et les Tigers de l’Université Dalhousie) en fin de semaine. La formation masculine s’est hissée au sixième rang du classement grâce à ces victoires…