Dominé au Québec, le Titan tente de revenir à la base

Bien qu’il s’attendait à ce que le premier voyage soit difficile, d’autant plus qu’il s’agissait de trois parties en trois soirs, c’est surtout le manque de constance de sa jeune équipe qui a déçu Gordie Dwyer.

Le DG et entraîneur-chef du Titan d’Acadie-Bathurst (3-6-1) a vu ses hommes se faire lessiver 5 à 2 à Shawinigan, 6 à 2 à Québec et finalement 6 à 1 à Victoriaville.

«Chaque fois que tu pars jouer au Québec ou ailleurs, c’est sûr que tu es à la recherche de points et de victoires. Tu es aussi à la recherche de gars qui vont vouloir livrer de la constance dans leur jeu pendant 60 minutes», affirme Dwyer.

«Malheureusement, nous n’en avons pas été capables. Ç’a été difficile au niveau de la production offensive. Et ç’a aussi été difficile en défensive. Nous avons été bons à certains moments, mais la constance n’y était pas. Nous avons encore beaucoup de travail à faire», mentionne-t-il.

Comme Dwyer a senti que son équipe avait un besoin urgent de revenir à la base, c’est là-dessus que lui et son adjoint Marc Lafleur ont insisté à l’entraînement. Les joueurs ont donc beaucoup travaillé le jeu à un contre un, ou encore à deux contre deux.

Mercredi soir, alors que les Foreurs de Val-d’Or 6-4-0) seront les visiteurs au centre régional K.-C.-Irving, Dwyer entend effectuer quelques changements au niveau de ses combinaisons offensives. Il compte ainsi jumeler ses trois vétérans Riley Kidney, Jacob Melanson et Ben Allison au sein d’un seul et même trio. Il espère que ce sera l’étincelle qu’il faut pour débloquer son offensive.

«Ben a marqué quelques buts dernièrement et je veux voir ce que ça va donner. Je suis toujours à la recherche d’un ailier pour compléter Riley et Jacob. J’ai été très généreux avec les jeunes en les essayant avec eux, que ce soit (Joseph) Henneberry, (Dylan) Andrews, (Markas) Samenas ou d’autres. Par contre, en réunissant les trois vétérans, ça veut donc dire que les autres ne pourront plus se fier sur eux pour faire des jeux. C’est à eux de saisir cette occasion», révèle Dwyer.

Il avait par ailleurs de très bons mots à dire au sujet du jeune défenseur Harry Clements. Ce dernier est d’ailleurs à son avis, et de loin, le jeune joueur qui a démontré le plus de constance depuis le début de la saison.

«Quand je suis arrivé ici, je croyais que Clements serait mon sixième ou mon septième défenseur, confie-t-il. Ce n’est vraiment pas ça. Il est actuellement mon troisième défenseur. Je l’utilise chaque soir pendant plus de 20 minutes. Il fait très bien son travail. Il ne fait rien de spectaculaire, mais c’est un gars qui travaille toujours fort.»

Après dix matchs, Clements occupe le premier rang des marqueurs chez les défenseurs du Titan avec une récolte de deux buts et six points.

Pour revenir aux Foreurs, Dwyer est très conscient que sa jeune défensive devra composer avec une formation axée sur l’offensive.

«C’est une bonne équipe, mentionne Dwyer. En (Justin) Robidas, ils ont l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Ils ont aussi de bons gardiens.»

Parmi les autres attaquants capables de faire des ravages, on retrouve aussi William Provost, Alexandre Doucet, Zachaël Turgeon et la recrue Thomas Larouche. Ajoutez à ce groupe l’Acadien de Baie-Sainte-Anne David Doucet, qui en sera à un premier match à Bathurst depuis que le Titan l’a envoyé en Abitibi en décembre.

«David connaît un excellent début de saison avec quatre buts et c’est la même chose pour l’autre gars du Nouveau-Brunswick, Kale McCallum. Kale reprend d’ailleurs là où il a laissé la saison dernière», ajoute Gordie Dwyer.

Avec une récolte de 10 points en autant de rencontre, McCallum, un défenseur, figure parmi les 20 meilleurs marqueurs de la LHJMQ.

En bref… Riley Kidney et Jacob Melanson ont été limités à un seul but pendant le voyage et c’est Kidney qui en a été l’auteur face aux Remparts… Après avoir affronté les Foreurs, mercredi, le Titan accueillera dès le lendemain les puissants Remparts de Québec (7-1-1). Une belle occasion pour les partisans de voir à l’œuvre les Néo-Brunswickois Evan Nause, Nicolas Savoie et Andrew Gweon…