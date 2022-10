David Doucet sort de sa coquille à Val-d’Or

Après trois saisons à se faire les dents dans un rôle défensif, David Doucet commence enfin à démontrer pourquoi les Eagles du Cap-Breton l’ont repêché en deuxième ronde, le 25e choix au total, lors de l’encan de 2019. L’Acadien de Baie-Sainte-Anne explique son éclosion par un seul mot: confiance.

En sept rencontres, le numéro 91 des Foreurs (6-4-0) montre un dossier de quatre buts et une passes pour cinq points. Il a toutefois raté les trois derniers duels de son équipe en raison d’une blessure au haut du corps.

L’attaquant de 19 ans n’était d’ailleurs toujours pas en mesure de renouer avec l’action, mercredi soir, face à son ancienne équipe du Titan d’Acadie-Bathurst (3-6-1). Il pourrait toutefois affronter les Wildcats de Moncton (4-3-1), jeudi, au Centre Avenir.

«Je connais un bon début de saison, confirme celui que la formation abitibienne a nommé adjoint au capitaine Justin Robidas en début de campagne. Je pense même possible d’atteindre le plateau des 20 buts cette saison.»

«La grosse différence avec les dernières saisons, c’est la confiance. Je suis beaucoup plus confiant en possession de rondelle. Je me sens comme si j’avais une ou deux secondes de plus pour faire des jeux. Je ne me suis pas senti comme ça depuis que je jouais chez les moins de 18 ans», mentionne-t-il.

«Je suis content de pouvoir démontrer que je ne suis pas qu’un joueur défensif, même si ç’a toujours été l’une de mes forces. J’ai cependant été repêché pour être un joueur pouvant exceller sur les 200 pieds de la patinoire. L’un de mes objectifs cette saison est de convaincre l’équipe de me ramener comme joueur de 20 ans la saison prochaine», explique-t-il.

Le centre gaucher de 5 pieds 11 pouces et 187 livres jure n’avoir pas changé grand-chose dans son entraînement estival, si ce n’est qu’il a voulu perdre quelques livres.

«Je me suis présenté à 193 livres à mon dernier camp avec le Titan (août 2021) et je voulais savoir si ça allait me permettre de gagner en vitesse. J’ai donc baissé mon poids à 187 livres et je me sens effectivement plus léger sur la glace. Ça m’aide avec ma vitesse», note-t-il.

Avant sa blessure, Doucet évoluait au sein de la deuxième unité offensive en compagnie de Zachaël Turgeon. Le surprenant joueur invité de 18 ans Thomas Larouche et le jeune Matis Ouellet ont toutefois alterné sur le flanc droit.

«Ça aide de jouer avec de bons joueurs. Nous avons une bonne équipe. (William) Blackburn, notre gardien, a été incroyable depuis le début de la saison. Il est l’un sinon le meilleur gardien de la ligue en ce moment. En défensive, Kale (McCallum) est aussi très bon. Et cette année, Félix Paquet s’est également mis à produire des points. À l’attaque, nous avons plusieurs gars qui peuvent contribuer sur le plan offensif comme Robidas, (William) Provost, (Alexandre) Doucet, Turgeon, Larouche et moi-même.»

Les Foreurs paraissent tellement bien que David Doucet se demande si l’équipe ne devrait pas songer à tenter de s’améliorer aux Fêtes. Ceci dit, il a appris comme tout le monde la rumeur qui envoie Robidas aux Remparts de Québec à Noël.

«C’est sûr que nous en avons parlé un peu quand c’est sorti, mais nous n’en faisons pas de cas. Ça se veut pour l’instant des rumeurs et nous verrons bien à Noël ce qui arrivera. En attendant, nous travaillons fort et nous mettons de l’intensité à chacun de nos entraînements. Avec le gardien que nous avons et tous les leaders qu’il y a dans le club, nous avons vraiment une bonne équipe», ajoute David Doucet.

En bref… Avec ses quatre buts en seulement sept parties, David Doucet n’est plus qu’à une seule réussite pour égaler son record personnel de cinq réussi à chacune des deux dernières campagnes… Avec la rencontre de mercredi au Centre régional K.-C.-Irving, les Foreurs surfaient sur une séquence de trois victoires consécutives… Le Néo-Brunswickois Kale McCallum occupe le premier rang des pointeurs chez les défenseurs dans la LHJMQ avec un total de 10 points (3-7) en autant de matchs, à égalité avec Pier-Olivier Roy (0-10), des Tigres de Victoriaville. Un autre Néo-Brunswickois se retrouve dans le top-5, soit Dyllan Gill (2-7=9), des Huskies de Rouyn-Noranda. Étienne Morin, des Wildcats, est lui aussi rendu à neuf points (4-5)…