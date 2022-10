Courir pour Lire: 2000 coureurs attendus à Moncton

L’événement Courir pour Lire devrait attirer près de 2000 coureurs et marcheurs, samedi et dimanche à Moncton, pour les différentes épreuves au programme.

Parmi les têtes d’affiche qui ont déjà confirmé leur présence, on retrouve au demi-marathon Anouk Doiron et Mathieu Hébert, de Moncton, Cathy Comeau, de Dieppe, et Erin Kingston, de Miramichi. Notons également la participation de l’entraîneur adjoint et ancien capitaine des Wildcats de Moncton, Josh Hepditch.

Au 10 km, on note, entre autres, Suzanne Myers, de Moncton, Julien Thibodeau, de Bathurst, Nikolay Ryabkov, de Fredericton, et Guillaume Blanchard, de Caraquet.

Pour ce qui est de l’épreuve de 5 km, Isabelle Turner, d’Oromocto, fait figure de grande favorite chez les dames.

Le départ de ces trois courses, de même que le relais en demi-marathon, sera donné sur le coup de 8h, dimanche matin.

Les enfants ne sont cependant pas en reste puisqu’ils pourront s’inscrire dans des épreuves de 1 km (0 à 8 ans) et 2 km (9 à 13 ans), qui seront présentées samedi à compter de 10h.

L’événement Courir pour Lire se veut aussi une œuvre caritative pour venir en aide à des projets d’alphabétisation dans les municipalités de Riverview, Dieppe et Moncton. Au fil des ans, plus de 800 000$ ont déjà été amassés.

Trois autres courses sont aussi au programme en fin de semaine dans la province.

Il y a d’abord le Kicking PancreAS de Fredericton, une épreuve de 5 km qu’on peut courir individuellement, en équipe ou en famille. Le départ sera donné à 18h30 au Government House.

Samedi, au parc Mapleton de Moncton, sera présenté l’événement Moncton Dog Runners qui comprend des courses de 4,6 km et 1,6 km. À noter que les participants doivent être accompagnés d’un ou deux chiens. Une course pour enfants d’environ 500 m est également prévue. Le tout débutera à 6h30, samedi matin.

Enfin, la course de cross-country Norm Brown, d’une distance de 5 km, aura lieu à Miramichi, dimanche matin. Le départ sera donné à 9h au club de ski de fond de Miramichi.