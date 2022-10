L’élite du cross-country scolaire réunie à l’ÉSN

C’est sur le tout nouveau parcours de l’École secondaire Népisiguit de Bathurst que la crème du cross-country jeunesse fera montre de son grand potentiel, ce vendredi, alors qu’y seront présentés les Championnats provinciaux des écoles secondaires.

Il faudra particulièrement surveiller les finales dans la division junior, tant chez les garçons que du côté des filles, alors que les francophones semblent avoir les outils pour s’emparer de toutes les places sur le podium.

L’organisateur de l’événement, Carol Lepage, qui est aussi l’entraîneur des Rebels de l’ÉSN, vante les qualités de ce parcours que les spectateurs vont grandement apprécier.

«Sur la plupart des parcours dans la province, je pense à celui de Moncton entre autres, tu peux voir les coureurs 10 secondes à partir du départ et lors des 10 dernières secondes à l’arrivée, dit-il. Pour les athlètes, c’est super parce qu’ils aiment courir dans la forêt, mais pour les spectateurs c’est pas mal plate. Notre parcours va permettre aux spectateurs de suivre l’action sur plus de deux kilomètres, soit la moitié de la course.»

«Les coureurs du Nord-Est connaissent déjà assez bien le parcours parce que c’est déjà la quatrième épreuve que nous organisons dans les dernières semaines, mais pour les athlètes du Sud-Ouest ce sera pour eux une première fois. C’est un parcours rapide avec seulement une seule butte à monter puis à descendre. Le parcours est 80% sur le gazon et 20% en sentier», poursuit Lepage, qui dit attendre 221 athlètes, vendredi.

Chez les garçons, il faut s’attendre à une razzia du Nord-Est.

Les frères Lepage, Tristan et Samuel, des Rebels, Théo Simard, des Bisons de la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie, et Noah MacKinnon, des Cougars de l’école Carrefour Beausoleil de Miramichi, se livreront vraisemblablement bataille pour les quatre premières positions.

Notons que l’aîné des Lepage, Tristan, est le champion en titre, alors que MacKinnon et Simard ont pris les quatrième et cinquième places en 2021.

Sinon, parmi ceux qui pourraient venir mêler les cartes, on retrouve Mathis Fournier, également de l’ÉSN, Jay Bauman, des Greyhounds de Saint-Jean High, Orrij Gionet, des Huskies de Hampton High, et Alex Foreman, des Black Kats de Fredericton High.

Du côté des filles, Ella Healey, des Jaguars du Centre scolaire Samuel-de-Champlain de Saint-Jean, est dans un monde à part. Tellement bonne qu’elle pourrait fort bien terminer dans le top-10 en compétitionnant avec les garçons.

L’éclosion de Healey est d’autant plus exceptionnelle que les filles qui ont pris les quatre premières places en 2021 se feront la lutte, à moins d’un miracle de leur part, pour les deux dernières marches sur le podium. On parle ici de la championne en titre Julianna Lemaire, Felicia Mortimer, des Riverhawks de Rothesay Netherwood, Malika Allain, des Rebels, et May-Linda Boudreau, elle aussi de l’ÉSN.

La nouvelle venue Allison Wasson, des Highlanders de Bernice MacNaughton High, pourrait cependant venir mêler les cartes.

Au niveau senior, Isaac MacLean, des Highlanders, devrait en principe rafler la médaille d’or, lui qui ramène régulièrement des chronos avec plus d’une minute d’avance sur ses plus proches poursuivants.

Pour les deux autres places sur le podium, ne soyez pas surpris de voir Luke Pardy, des Royals de Riverview High, et Caleb MacPhee, des Algonquins de l’Académie Sir James Dunn de Saint Andrews.

Chez les filles d’âge senior, les meilleures devront faire montre de résilience si elles veulent venir à bout de Madalyn MacKinnon, des Cougars. Madalyn est la sœur aînée de Noah, l’un des favoris chez les garçons d’âge junior.

Parmi les filles qui voudront rendre la vie difficile à la vedette de l’école Carrefour Beausoleil, on retrouve Samantha Norris et Nicole Trites, des Black Kats de Fredericton High, Emma Bourdon, des Trojans de Harrison Trimble High de Moncton, et Clareta Livingstone, du Lady Thunder de Woodstock High.

«Nous croyons être en mesure de remporter la bannière junior chez les garçons, révèle Carol Lepage. En fait, je serais très surpris si nous ne la remportons pas. Notre équipe est composée de mes deux fils, Tristan et Samuel, Mathis Fournier, David Blanchard et Olivier Braun.»

En bref… Une température de 12 degrés est annoncée pour vendredi… Les coureurs d’âge junior vont courir sur une distance de 4 km, comparativement à 5 km pour les athlètes d’âge senior. Ce sont les filles d’âge junior qui vont avoir l’honneur de lancer les hostilités sur le coup de midi. Les garçons vont suivre à 12h35. Les deux courses seniors complètement la journée soit à 13h05 pour les filles et 13h45 pour les garçons… Les Rebels de l’ÉSN comptent trois bannières provinciales en cross-country et elles sont toutes l’œuvre des garçons. En 2016, les garçons d’âge senior et junior ont réalisé un beau doublé, puis l’équipe senior a récidivé en 2018…