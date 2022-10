Ringuette: l’équipe provincial des Jeux du Canada en action à Beresford

Les membres de l’équipe provinciale de ringuette des moins de 19 ans, qui auront d’ailleurs la chance de représenter le Nouveau-Brunswick aux Jeux d’hiver du Canada en février, seront de passage au Centre Réal-Boudreau de Beresford, en fin de semaine, afin de disputer trois parties préparatoires face justement aux représentantes de la province hôtesse de l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour le président de Ringuette Chaleur James Rossignol, cette série de trois matchs est une belle occasion de promouvoir ce sport dans le Nord-Est.

«Autant les joueuses que le groupe d’entraîneurs d’Équipe NB profiteront d’ailleurs de l’occasion pour faire connaître leur savoir-faire aux jeunes filles de Ringuette Chaleur et aux entraîneur(e)s de l’organisme», révèle Rossignol.

«Nous espérons que la visite de l’équipe des Jeux du Canada va convaincre des enfants à venir s’ajouter à notre groupe qui compte actuellement près d’une cinquantaine d’athlètes âgés entre 5 et 14 ans. Nous avons même quelques garçons», dit-il.

Équipe NB affrontera Équipe ÎPÉ une première fois à compter de midi, samedi, et les deux formations se retrouveront dès 16h, toujours au Centre Réal-Boudreau. Une troisième et dernière rencontre aura lieu dimanche matin à 11h30. Tous les matchs sont gratuits.

On invite toutefois les gens à se présenter à l’aréna avec des denrées non périssables qui seront remises aux familles démunies pendant la période des Fêtes.

En bref… Trois des quatre équipes de Ringuette Chaleur vont évoluer cet hiver dans la Ligue provinciale qui prendra son envol le 1er novembre. Il s’agit des équipes M-14, M-12 et M-10. Ringuette Chaleur comprend aussi une équipe M-9 qui concentre toutefois ses efforts sur l’entraînement. À noter qu’une équipe senior a également été mise sur pied avec des joueuses âgées de 16 ans et plus. Elles évolueront elles aussi dans un circuit provincial… James Rossignol fait savoir qu’il est encore possible de s’inscrire au sein de l’une des formations de Ringuette Chaleur et il lance même l’invitation aux jeunes filles et jeunes garçons de la Péninsule acadienne, du Restigouche et de Miramichi. Idem pour l’équipe féminine 16 ans et plus qui aimerait ajouter une dizaine d’autres joueuses au groupe de 15 femmes qui font déjà partie du club afin de s’assurer de présenter un alignement complet pour chaque rencontre…