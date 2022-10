Cinq Néo-Brunswickoises aux Mondiaux de ringuette

IJL – Réseau Presse – Acadie Nouvelle

D’ici quelques jours, cinq Néo-Brunswickoises partiront en direction d’Espoo, en Finlande, pour prendre part aux Championnats du monde de ringuette qui ont lieu du 31 octobre au 6 novembre.

Les cinq joueuses évoluent en temps normal avec l’Attack de l’Atlantique, une équipe de ringuette composée principalement de joueuses de l’Atlantique au sein de la Ligue nationale canadienne de ringuette.

La gardienne de but Jasmine Leblanc de Dieppe ainsi que ses coéquipières Jenny et Britney Snowdon de Moncton font partie de l’équipe nationale senior de Ringuette Canada qui se rend en Finlande.

Jasmine Leblanc n’en n’est pas à ses premiers championnats d’envergure, mais est tout de même excitée par ce qui s’en vient.

«Ça fait dix ans que je suis dans le programme, donc c’est mon cinquième championnat», admet-elle candidement.

La Néo-Brunswickoise a participé aux championnats du monde de 2012 chez les juniors. Par la suite, ceux de 2013, 2015, 2017 et 2019 étaient dans la catégorie senior.

En fait, la jeune femme de 29 ans joue à la ringuette depuis 25 ans.

Malgré son expérience, elle avoue avoir des papillons dans l’estomac à la veille du départ. «Avec notre équipe de cette année, on est vraiment excité d’aller en Finlande. En plus de la pandémie, on a eu trois ans d’entraînement», fait-elle remarquer.

Après toutes ces années, c’est toujours un honneur pour elle de faire partie de la formation canadienne.

«Ce n’est pas donné», avoue l’athlète. En fait, elle reconnaît qu’il faut travailler fort pour atteindre ce niveau.

Le Canada et la Finlande sont vraiment les deux puissances mondiales en ringuette. Les deux équipes vont s’afffronter dans deux matchs hors-concours et deux parties de compétition. «C’est juste nous et la Finlande qui vont compétitionner pour le trophée Sam-Jacks», explique Jasmine Leblanc.

En fait, le regretté Sam Jacks était un Canadien. Il est l’inventeur de la ringuette.

D’autres pays sont représentés à ces championnats, soit les États-Unis, la Suède, la Slovaquie et la République tchèque, mais évoluent dans la division de la présidente, de calibre moins fort.

D’ici le départ vers l’Europe, Jasmine Leblanc et ses coéquipières essaient de se coucher et se lever plus tôt afin de s’ajuster au fuseau horaire de la Finlande, qui est six heures d’avance sur celui des Maritimes.

Chez les juniors

Geneviève Belliveau de Dieppe et Cloe LeBlanc de Memramcook font partie de l’équipe nationale junior de Ringuette Canada qui se rend elle aussi en Finlande.

Pour les deux jeunes femmes, c’est la réalisation d’un rêve.

«Je ne pourrais pas être plus fière», confie Geneviève Belliveau.

C’est lors d’un camp d’entraînement en Ontario avec Ringuette Canada qu’elle a appris la bonne nouvelle.

«Ils m’ont dit que je faisais partie de l’équipe. La première chose que j’ai dit c’est: est-ce que je peux appeler mon père pour lui annoncer la bonne nouvelle? Je ne pouvais pas y croire. J’étais vraiment contente», raconte-t-elle.

Pour l’instant, Geneviève Belliveau évolue avec trois formations, soit celle qui se rend en Finlande, Équipe Nouveau-Brunswick qui prendra part aux prochains Jeux du Canada en 2023 et l’Attack de l’Atlantique qui se rendra au championnat national en avril.

Cloe LeBlanc participe elle-aussi pour la première fois à ces championnats d’envergure. Elle a reçu une invitation pour prendre part aux essais de Ringuette Canada en mai à Mississauga en Ontario.

«On a appris cette fin de semaine-là si on était retenu dans l’équipe ou non», indique la joueuse de ringuette de Memramcook.

Elle est fière d’être membre de l’équipe nationale junior. Elle se rappelle que chaque joueuse, une par une, rencontrait les entraîneurs et entraîneures pour savoir si elles avaient été sélectionnées.

«Celles qui avaient fait l’équipe allaient dans une salle, et celles qui malheureusement n’avaient pas fait l’équipe allaient dans l’autre», informe celle qui en est à sa dernière année au niveau junior.

Les représentantes du Canada quitteront le Nouveau-Brunswick mercredi.