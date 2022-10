Encore une défaite crève-coeur pour les Aigles Bleues

Défaites 3 à 2 vendredi face aux Tigers de Dalhousie, les Aigles Bleues de l’Université ont subi exactement le même sort par le même pointage devant les X-Women de St. Francis Xavier, samedi, dans le Sport Universitaire de l’Atlantique en hockey féminin.

Lea MacLeod a eu l’honneur d’inscrire le but crève-cœur à mi-chemin en troisième période. MacLeod est aussi l’auteure du premier filet des X-Women (3-0-1).

Maggy Burbidge a complété la marque.

Pour les Aigles Bleues (1-5-0), Érica Plourde et Shani Rossignol ont trouvé le fond du filet. Elles ont d’ailleurs procuré une avance de deux buts au Bleu et Or au premier vingt, avant que les X-Women ne fassent tourner le vent de bord à compter de la période médiane.

Les filles de l’entraîneur-chef Marc-André Côté reprennent l’action vendredi en accueillant les Reds de UNB à l’Aréna J.-Louis-Lévesque.