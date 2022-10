LHM: place au festival Dawson Stairs à Campbellton

Dawson Stairs a inscrit ses 2e, 3e, 4e et 5e buts de la saison et les Tigres de Campbellton n’ont fait qu’une bouchée des Timberwolves de Miramichi au compte de 9 à 2, dimanche après-midi, devant 674 spectateurs réunis au Centre civique Mémorial.

Connor Richard (4e), Justin David (4e) et Ludovic Harrison (4e) ont également largement contribué à la victoire des Tigres avec un but et deux passes chacun.

Kiefer Lyons (11e) et Austin Arsenault (5e) ont également fait scintiller la lumière rouge. Ethan Dollemont et Rock Lamoureux ont quant à eux amassé respectivement quatre et deux mentions d’aide.

Ludovic Dufort (5e) et Brendan Milson (1er) se sont occupés de la réplique des T-Wolves. Mason Beck a obtenu deux passes.

Olivier Leclair a repoussé 22 des 24 tirs des T-Wolves.

Jacob French et Kenzie MacPhail ont été mis à l’épreuve à 43 reprises. À lui seul, French a cédé sept fois devant 33 rondelles.

Au Centre E. & P. Sénéchal de Grand-Sault, où s’étaient réunis 780 amateurs, les Rapides ont servi une correction de 7 à 1 au Blizzard d’Edmundston.

Dominic LeBlanc (2), Thomas DeGagné, Adam Redding, Ben Diamond, Mathis Huot et Cole MacWilliam ont réussi les buts des Rapides. Yannic Bastarache a amassé trois mentions d’aide.

Mitchell McLeod a réussi l’unique but du Blizzard au troisième tiers, alors que son équipe tirait déjà de l’arrière par sept buts.

L’espoir du Titan d’Acadie-Bathurst Joshua Fleming a empoché le gain en réalisant 30 arrêts. Samuel LeBlanc et Matthew Parker ont partagé le boulot devant la cage du Blizzard.

Enfin, les Red Wings de Fredericton ont pris la mesure des Bearcats de Truro 3 à 1.

Cam Thomson a participé à tous les buts des siens avec un doublé et une mention d’aide sur le filet de Manix Sarrasin.

Mathias Savoie a signé la victoire avec 25 arrêts.