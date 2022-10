St-Laurent et Montpetit guident le Bleu et Or

Édouard St-Laurent a inscrit ses deux premiers buts de la saison, en plus de préparer celui de Nathaël Roy en infériorité numérique, et les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont défait les X-Men de St. Francis Xavier, samedi, devant un peu plus de 600 spectateurs à l’Aréna J.-Louis-Lévesque.

Avec ce deuxième gain consécutif, le Bleu et Or (4-2-0) rejoint du même coup les Huskies de Saint Mary’s (4-1-0) au sommet du Sport Universitaire de l’Atlantique en hockey masculin.

Vincent Deslauriers a été l’autre buteur des Aigles Bleus.

La riposte des X-Men est venue du bâton de Josh Nelson.

Étienne Montpetit, toujours aussi solide, a réalisé 34 arrêts devant la cage de l’U de M. Son opposant Lucas Pfeil a bloqué 31 tirs.

Les hommes de l’entraîneur-chef Derek Cormier reprennent l’action les 28 et 29 octobre prochain en rendant visite aux X-Men et aux Tigers de Dalhousie (1-5-0).