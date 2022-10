Le Titan se rapproche-t-il de Saint-Jean-sur-Richelieu?

La possibilité de voir le Titan d’Acadie-Bathurst déménager dans la grande région de Montréal est toujours d’actualité. Ça semble d’autant plus sérieux que le directeur général de la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, Daniel Dubois, laisse miroiter la construction d’un nouvel amphithéâtre d’au moins 5000 sièges aussitôt que la Ville obtiendrait la garantie d’accueillir le club.

La présidente du Comité d’action communautaire pour la sauvegarde du Titan, Mylène Ouellet-LeBlanc, dit avoir pris connaissance de cette nouvelle publiée dans les pages de l’hebdomadaire du Haut-Richelieu, Le Canada Français, jeudi.

La présidente estime que jusqu’à preuve du contraire ça ne se veut pour l’instant que des rumeurs.

«Les gens doivent comprendre que pour déménager un club c’est beaucoup plus complexe qu’ils ne le croient, affirme-t-elle. C’est un très long processus avant d’en arriver à une vente.»

Elle a d’ailleurs rencontré un dirigeant de la LHJMQ, il y a deux semaines, et elle croit fermement que le circuit souhaite que le Titan demeure à Bathurst.

«C’est le sentiment que nous avons, dit-elle. La LHJMQ ne semble vraiment pas intéressée à voir le club quitter Bathurst. Cela dit, nous aimerions que la LHJMQ soit plus transparente dans ce dossier.»

«Nous ne demandons pas de connaître les grandes lignes des négociations, mais au moins que la LHJMQ explique les étapes menant (ou pas) à une vente», confie-t-elle.

«Nous avons besoin que la LHJMQ nous confirme que ça vaut la peine pour notre comité d’aller de l’avant. Il faut que la ligue se prononce et nous sommes actuellement dans l’attente à ce sujet. Il est temps que quelqu’un se lève et explique aux gens comment ça fonctionne. C’est l’outil dont nous avons besoin pour pouvoir approcher encore plus de commerces et de gens», poursuit Mylène Ouellet-LeBlanc.

Cette dernière ajoute que plusieurs moyennes et petites entreprises du Nord-Est, d’anciens actionnaires de l’équipe, ainsi que des particuliers, ont manifesté le désir de s’impliquer financièrement dans l’achat de parts de l’équipe.

Par ailleurs, Mylène Ouellet-LeBlanc et les autres membres du Comité d’action communautaire ne s’en font pas tellement avec la moyenne des assistances après sept matchs locaux cette saison.

«Au fil des années, les foules n’ont jamais été élevées lors des débuts de saison. C’est surtout après Noël que les gens s’intéressent au hockey junior. Et je tiens également à préciser que d’autres équipes ont également de la difficulté à attirer des amateurs de hockey. C’est un phénomène qu’on retrouve d’ailleurs dans tout ce qui est événementiel. Les gens veulent aujourd’hui plus que jamais vivre une expérience et c’est aux organisateurs d’événements de s’adapter», termine Mylène Ouellet-LeBlanc.

Selon Le Canada Français, outre Saint-Jean-sur-Richelieu, les autres municipalités du Grand Montréal figurant parmi les endroits potentiels pour déménager le Titan sont Boucherville, Chambly, Châteauguay, Longueuil, Montréal, Saint-Constant, Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno-de-Montarville et Sainte-Julie.

Rappelons que l’homme d’affaires Steve Leal, propriétaire de Fix Auto, souhaite acquérir le Titan pour déménager ensuite le club dans le Grand Montréal, même s’il affirme «parfois» le contraire.

Sans que le tout soit confirmé, la LHJMQ et les actionnaires du Titan auraient longuement discuté du dossier, lundi.