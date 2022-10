Dieppe accueillera les Jeux de l’Acadie en 2025

La Ville de Dieppe a été sélectionnée pour organiser la 44e Finale de Jeux de l’Acadie en 2025.

La municipalité acadienne a été choisie à la suite d’un processus de mise en candidature.

L’annonce a été faite en fin de semaine dans le cadre de l’Assemblée annuelle de la Société des Jeux de l’Acadie (SJA), à Memramcook.

«Ayant attentivement scruté les documents de mise en candidature et effectué une visite des sites, le comité d’évaluation a rendu sa décision: c’est sans hésitation que la grande famille des Jeux de l’Acadie ira célébrer la jeunesse acadienne pour la Finale de 2025 dans la municipalité de Dieppe», a indiqué le président de la SJA, Yves Arsenault.

Sept groupes ou municipalités avaient participé à la rencontre d’information en mai, processus qui s’est déroulé jusqu’aux visites de sites au début du mois. La Société se réjouit du regain d’intérêt après le passage de la pandémie.

Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, était présent au banquet où il a pris la parole.

«En tant que plus grande ville acadienne au monde et plus grande ville francophone à l’extérieur du Québec, nous avons de quoi être fiers de notre capacité d’accueillir de grands événements qui représentent un héritage significatif pour notre population.»

Memramcook dévoile son logo

Le logo de la 42 Finale des Jeux de l’Acadie à Memramcook, 2023. – Gracieuseté: COFJA

Par ailleurs, l’assemblée annuelle a également été l’occasion de dévoiler le logo de la prochaine finale – la 42e à Memramcook – et le thème de la grande fête: «L’esprit renouvelé, l’aventure est lancée!»

«Le Village de Memramcook et le COFJA de Memramcook sont heureux d’avoir eu l’occasion d’accueillir les chefs de mission des régions et le Conseil d’administration et le personnel de la Société des Jeux d’Acadie. En mode de préparation depuis déjà quelque temps, je suis confiant que nous sommes sur la bonne route et que nous réussirons, ensemble, à faire briller la jeunesse acadienne», a avancé le maire de Memramcook, Maxime Bourgeois.

Les délégués ont d’ailleurs pu visiter certains sites des prochaines compétitions durant le week-end.

Les trois prochaines finales des Jeux se déroulent donc dans le Sud-Est (si on inclut Kent). Après la 42e finale de 2023 à Memramcook, la 43e se déroulera à Bouctouche en 2024, avant de se rendre à Dieppe en 2025.