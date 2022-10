Les Tigres de Campbellton ont fait l’acquisition d’un attaquant au grand potentiel

En 2017-2018, les trois premiers pointeurs de la Ligue de hockey des moins de 15 ans de la Nouvelle-Écosse avaient pour nom Cameron MacDonald, Liam Kidney et Jacob Melanson, qui sont depuis devenus des espoirs du Lightning de Tampa Bay, des Canadiens de Montréal et du Kraken de Seattle. Au quatrième échelon, on retrouvait Cole Foston, à qui on prédisait également un bel avenir. C’est ce bonhomme que les Tigres de Campbellton ont obtenu, mardi matin, dans une importante transaction avec les Mariners de Yarmouth.

Foston, 19 ans, est un attaquant de 5 pieds 10 pouces et 190 livres que le directeur général et entraîneur-chef des Tigres (5-4-0), Charles LeBlanc, voit bien gros dans sa soupe.

Ça explique pourquoi il a accepté de céder aux Mariners un choix de cinquième ronde en 2023 et des considérations futures. De plus, si jamais Foston évolue dans la LHM la saison prochaine comme joueur de 20 ans, ce qui ne devrait être qu’une formalité, les Tigres devront ajouter une sélection de premier tour en 2024 dans le bas de laine des Mariners.

«Ça faisait deux semaines que je travaillais là-dessus, clame-t-il. Je savais qu’une autre équipe de notre division le voulait et je ne voulais vraiment pas que ça arrive.»

Selon LeBlanc, Foston possède un potentiel offensif qui ne demande qu’à éclore.

«Cole a des habiletés offensives qui n’ont pas été exploitées lors des trois dernières années. Je n’irai pas jusqu’à dire qu’il va produire autant que Kiefer Lyons, mais il devrait sûrement être un joueur capable de nous donner au moins un point par match», affirme-t-il.

«C’est un gars qui joue de la bonne façon sur toute la patinoire. Il apporte aussi un élément physique. Tout ce qu’il a besoin maintenant c’est de reprendre confiance en son jeu offensif. Et je compte l’utiliser avec Ludovic Harrisson et Connor Richard», confie LeBlanc.

Repêché en quatrième ronde (70e) par les Mooseheads de Halifax en 2019, Foston a disputé 34 parties avec ces derniers avant d’être échangé aux Sea Dogs de Saint-Jean, où il a joué 14 rencontres.

Cette saison, il a été limité à un but et une passe en huit duels avec les Mariners

Les Tigres vont bien

Cette transaction survient alors que les Tigres jouent leur meilleur hockey de la saison après un début de saison plutôt difficile.

Les Félins du Restigouche viennent non seulement de remporter quatre de leurs cinq derniers duels, mais ils ont aussi resserré de façon considérable leur jeu collectif. Les Tigres, qui ont permis à l’adversaire d’inscrire au moins quatre buts dans chacune de leurs cinq premières sorties, n’ont depuis jamais accordé plus que deux buts à leurs rivaux.

Ce retournement de situation coïncide avec l’arrivée du vétéran Dawson Stairs, qui s’est d’ailleurs tapé une soirée de quatre buts, samedi dernier, dans un gain de 9 à 2 devant les Timberwolves de Miramichi.

«Nous avons fait un pas dans la bonne direction, mentionne LeBlanc. L’arrivée de Dawson a certes changé la dynamique, mais il n’y a pas que ça. Les gars ont finalement acheté le système que nous tentons de mettre en place. Défensivement, nous donnons beaucoup moins de chances de marquer à nos adversaires. Les gars ont enfin réalisé que bien jouer sans la rondelle peut contribuer à notre jeu offensif. En jouant bien sans la rondelle, nous pouvons ainsi créer plus de revirements», explique-t-il.

Les Tigres seront sur la route cette semaine, alors qu’ils iront se mesurer aux deux pires formations de la division Sud, soit les Lumberjacks de South Shore (2-7-0), mercredi, puis les Weeks Crushers de Pictou County (4-4-0), jeudi.

En bref… Les Tigres ont quatre joueurs dans le top-15 des meilleurs pointeurs de la LHM, soit Kiefer Lyons (11-5=16), en quatrième place, le capitaine Ludovic Harrisson (4-11=15), au 12e échelon, de même que Justin David (4-10=14) et Connor Richard (4-10=14), ex-aequo au 14e rang… Ethan Dollemont est un autre élément des Tigres qui impressionne à l’attaque, lui qui vient en deuxième position pour les défenseurs avec 12 points (3-9), à seulement un point du meneur Ed McNeill (2-11), des Western Capitals… À noter que Lyons, David et Dollemont sont tous âgés de seulement 18 ans, ce qui veut dire qu’ils sont éligibles pour deux autres saisons après celle-ci. Dans la LHM, avoir trois jeunes joueurs aussi productifs à l’attaque est un luxe plutôt rare… Les Tigres ont présentement deux blessés dans leurs rangs, dont l’attaquant de 20 ans Mathis Danis qui est toutefois près d’un retour. L’autre blessé est le défenseur Will Morrison qui en a encore pour au moins deux semaines avant de reprendre l’action… Charles LeBlanc tente actuellement de trouver un défenseur de 19 ou 20 ans, droitier de préférence. «J’aimerais me trouver un défenseur à caractère défensif, dit-il. Je devrai probablement aller dans une autre ligue au pays pour en trouver un»… Après un de saison laborieux, le vétéran Olivier Leclair semble avoir retrouvé sa confiance devant le filet des Tigres. Il n’a alloué que quatre buts lors de ses trois dernières sorties, pour afficher une moyenne de buts alloués de 1,33 et un taux d’arrêts de ,947. Voilà qui a sans doute redonné le goût de sourire au portier de Bécancour… Lorsque Cole Foston a accumulé 70 points (35-35) en 2017-2018 dans le Circuit des moins de 15 ans de la Nouvelle-Écosse, Cameron MacDonald (54-33=87), Riley Kidney (34-46=80) et Jacob Melanson (44-32=76) ont été les seuls à le devancer. À noter que Kidney et Foston évoluaient au sein du même trio avec les Rangers de Liverpool…