Repêchage de la LNH: cinq Néo-Brunswickois pressentis

Dans les mois à venir, cinq Néo-Brunswickois seront surveillés de près par les découvreurs de talents de la Centrale de recrutement de la LNH, en vue du repêchage de la Ligue nationale de hockey l’été prochain.

Bradley Nadeau, des Vees de Penticton, dans la Ligue junior A de la Colombie-Britannique, et Matteo Mann, des Saguenéens de Chicoutimi, sont les premiers de classe avec une note de B, ce qui veut dire qu’ils sont actuellement répertoriés comme d’éventuels sélections de deuxième ou troisième ronde.

Mann, un arrière droitier de 6 pieds 5 pouces et 222 livres, était agréablement surpris de son classement.

«Je savais qu’il y avait des chances que ça arrive, mais je ne m’étais fait aucune attente, révèle le géant dans un français impeccable. Je ne veux pas m’enfler la tête avec ça parce qu’il reste encore beaucoup de hockey à jouer. Ce n’est que le début de la saison.»

«Mon objectif dans les prochains mois c’est seulement de continuer de m’améliorer. Mais c’est clair que c’est une bonne nouvelle et que ça fait du bien. Ça me donne plus de confiance», continue le colosse de Sackville.

Questionné à savoir s’il s’attend de se faire taquiner par ses coéquipiers Jonathan Desrosiers et Marc-André Gaudet, eux aussi originaires du Nouveau-Brunswick, Mann a aussitôt pouffé de rire.

«C’est déjà commencé, avoue-t-il. Desrosiers est déjà sur mon cas.»

Nadeau, un ailier gauche 5 pieds 10 pouces et 161 livres, domine présentement la colonne des pointeurs de la BCHL avec une récolte de 24 points (10-14) en seulement 11 duels.

Le hockeyeur de Saint-François-de-Madawaska, fils du légendaire John Nadeau, s’est déjà compromis avec les Black Bears de l’Université du Maine qu’il doit justement rejoindre à temps pour la prochaine saison en compagnie de son frère Josh, qui évolue aussi à Penticton.

Dylan MacKinnon, des Mooseheads de Halifax, Luke Patterson, des Eagles du Cap-Breton, et Anton Toplynckyj, des Islanders de Charlottetown, sont pour leur part vus comme des espoirs de catégorie C (rondes 4 à 6).

MacKinnon, un défenseur droitier de 6 pieds 1 pouce et 188 livres réputé pour son jeu physique, a gagné des points cet été en aidant le Canada à remporter le tournoi international Hlinka-Gretzky. L’arrière de Moncton est un ancien porte-couleurs des Flyers de Moncton comme Mann et Patterson.

Parlant de Patterson, un centre de 6 pieds et 181 livres, il ne cachait pas son bonheur de voir son nom apparaître dans ce premier relevé.

«C’est un très bon sentiment de savoir que je suis sur le radar des équipes de la LNH, confie le francophile. C’est le rêve de chaque enfant qui joue au hockey. C’est aussi quelque chose que je peux utiliser comme source de motivation afin de continuer de m’améliorer. J’aimerais bien atteindre le niveau B ou même mieux dans les prochains mois.»

«C’est également très bien de voir quatre gars de mon âge dans le classement qui viennent comme moi du Nouveau-Brunswick. Ça démontre que la province développe bien ses joueurs», ajoute Patterson.

Topilnyckyj, un arrière droitier de 6 pieds 2 pouces et 177 livres qui est originaire d’Oromocto, est réputé pour la qualité de son jeu défensif.

«C’est vraiment une nouvelle de se retrouver dans la liste initiale, indique Topilnyckyj. Ça me donne une idée de ce que je dois faire pour améliorer mon classement, mais aussi pour éviter que je disparaisse de cette liste.»

Gauthier tout seul

L’attaquant Ethan Gauthier, du Phoenix de Sherbrooke, est le seul joueur de la LHJMQ à s’être vu accoler la note A réservée aux éventuels choix de première ronde.

Outre Mann et Nadeau, l’arrière des Wildcats de Moncton Étienne Morin est un autre joueur bien connu des amateurs du N.-B. à avoir obtenu la note B.

Par ailleurs, trois joueurs du Titan ont reçu la note C, soit les défenseurs Émile Perron et Ty Higgins, de même que l’attaquant Joseph Henneberry.

Au total, 26 joueurs de la LHJMQ figurent dans ce premier relevé.