Cross-country: les Aigles Bleus s’attendent à de bons résultats

La saison de l’équipe de cross-country des Aigles Bleus de l’Université de Moncton tire déjà à sa fin. Les athlètes du Bleu et Or se dirigent à Charlottetown en fin de semaine pour participer au Championnat de Sport universitaire de l’Atlantique (SUA). Il s’agit de la troisième et dernière course du calendrier, avant les championnats d’U Sports deux semaines plus tard en Nouvelle-Écosse.

Cette fois, toutes les équipes de l’Atlantique seront représentées, explique l’entraîneur-chef des équipes masculine et féminine du Bleu et Or, Steve LeBlanc.

Les courses de cross-country universitaire se déroulent sur une distance de 8 km. En plus des performances individuelles, chaque université se bat également pour le titre par équipe. Les écoles peuvent compter de cinq à sept coureurs au départ et les cinq meilleurs temps sont retenus pour le classement par équipe.

Le sport est dominé par les grandes universités anglophones, notamment les universités Dalhousie (7e au pays), St. Francis-Xavier (10e) et UNB. Néanmoins, les garçons ont mérité une quatrième place (sur cinq équipes) à domicile lors de la Classique de l’Université de Moncton au début du mois, devant les Panthers de UPEI. Chez les filles, les Aigles ont terminé au sixième et dernier rang, après l’abandon de Sophie Black de Dieppe incommodée par une crampe lors de sa troisième boucle.

À Charlottetown, les athlètes négocieront un nouveau parcours, presque entièrement gazonné, sur le terrain de golf Fox Meadow au sud-est de la ville.

«J’ai vu une carte du parcours. Il y a plusieurs buttes. Ce sont des boucles de 2 km. Je crois que ce sera très rapide. Le départ se fait sur la descente d’une butte», illustre Steve LeBlanc.

Avec les sept équipes du SUA sur place pour le championnat, l’entraîneur précise que les Aigles ne visent rien de moins que la 5e place.

«Je ne sais pas exactement ce qu’aura l’air la compétition, mais pour les femmes, on vise le top-5 par équipe. Même pour les hommes, le but c’est d’atteindre le top-5, mais ça s’annonce difficile entre nous et UPEI. C’est toujours une bonne rivalité entre les deux côtés chez les hommes.»

«Du côté individuel, on s’attend à un bon résultat de Sophie Black, qui pourrait atteindre le top-10. Même chose du côté des hommes: on a un athlète (Damien Canal) qui peut espérer pour un top-10. Dans les deux cas, on pense même qu’ils pourraient atteindre le top-7».

Sophie Black de Dieppe a terminé au 9e rang en septembre (StFX Invitational), avec un chrono de 32m40.

C’est sur les épaules de Damien Canal – un Français de passage à Moncton pour un seul semestre – que retombe l’étiquette du meilleur espoir chez les garçons du Bleu et Or. Il a terminé 5e à la Classique de Moncton, avec un temps de 28m13s80.

«Le but pour nos athlètes en fin de semaine, c’est d’établir des meilleurs temps personnels. Si c’est sec, ça risque d’être un parcours rapide, alors ce sera propice aux meilleurs temps.»

Au-delà de UPEI, les garçons du Bleu et Or peuvent aussi rivaliser avec Memorial et Saint Mary’s, estime l’entraîneur.

«Je pense que ça va être une bonne compétition pour tout le monde, tant au niveau individuel que par équipe», prédit LeBlanc.

Les deux équipes de cross-country de l’université participeront également aux finales de U Sports, deux semaines plus tard, en Nouvelle-Écosse. Les courses se dérouleront également sur un parcours de golf, cette fois à Dartmouth. Dans cette discipline, toutes les équipes qui désirent participer peuvent prendre part aux finales de U Sports.