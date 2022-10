Début de saison inespéré pour les Wildcats

En raison de l’inexpérience de sa brigade défensive, il s’en trouvait plusieurs pour croire que les Wildcats de Moncton allaient avoir de la difficulté à coller des victoires cette saison. Les voilà pourtant installés au troisième rang de l’Association Est, tout juste derrière les deux grands favoris, les Remparts de Québec et les Mooseheads de Halifax, et deux points devant le Drakkar de Baie-Comeau, qui a pourtant disputé deux matchs de plus.

Les Wildcats (6-3-1) viennent d’ailleurs d’obtenir 11 points sur une possibilité de 12 lors de leurs six derniers duels.

Pour le vétéran Charles Beaudoin, le succès des Chats Sauvages s’explique par le travail.

«Les quatre trios fonctionnent bien, nos défenseurs, bien que jeunes, bougent bien la rondelle et nos deux gardiens sont solides», résume le vétéran de 20 ans qui vient de récolter cinq points (1-4) dans ses deux derniers matchs.

Beaudoin se dit particulièrement impressionné par les jeunes défenseurs du club qui se démarquent en étant responsables en zone défensive. Il avait d’ailleurs de très bons mots à dire au sujet du jeune Étienne Morin.

«Étienne me fait penser à Mavrik Bourque, dit-il. Comme Mavrick, Étienne est capable de changer le rythme sur la patinoire. S’il veut ralentir le jeu, il le fait. Il était déjà très bon la saison dernière à 16 ans et il continue de s’améliorer.»

«Je ne suis pas surpris de le voir avec une note de B en vue du repêchage. Il a tellement de talent. Et je le crois même capable d’obtenir une lettre A d’ici la fin de semaine. C’est un gros travaillant. Les gens oublient souvent que derrière les joueurs qui ont beaucoup de talent, il y a énormément de travail», indique Beaudoin, qui se plaît de plus en plus au Centre Avenir.

«C’est ici que j’ai livré mon premier combat dans la LHJMQ», raconte l’attaquant. (N.D.L.R. – Le 31 janvier 2020, Beaudoin avait en fait réussi un Gordie Howe, soit un but, une passe et un combat.)

«À cause de la pandémie et d’une suspension la saison dernière, je n’ai pas pu y jouer depuis. J’adore ça ici. C’est tellement un bel aréna. C’est même et de loin le plus bel aréna de la ligue. J’ai joué à Québec et je trouve que c’est trop gros pour du junior. Le Centre Avenir est parfait», révèle Charles Beaudoin.

Les Wildcats accueillent vendredi soir les Olympiques de Gatineau (7-3-2), puis les Sea Dogs de Saint-Jean (2-7-0), dimanche.

En bref… Cole Cormier et Samuel Savoie devraient attirer leur lot de partisans, vendredi soir, au Centre Avenir. Les deux anciennes vedettes des Flyers de Moncton voudront certainement en mettre plein la vue…Peu importe qui se trouve devant le filet, c’est du pareil au même dans le camp des Wildcats. Le numéro un Xavier Filion présente une moyenne de buts alloués de 3,28 contre 3,19 pour son adjoint Jacob Steinman. Les deux portiers affichent de plus le même taux d’efficacité de ,900…