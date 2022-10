Lutte: la IHW reprend l’action samedi

Inactive depuis mars 2021 après le départ de son promoteur Chris Cole, la Innovative Hybrid Wrestling (IHW) va reprendre du service samedi au Centre Coverdale de Riverview. La promotion de Moncton va désormais opérer sous la houlette de Kirk Aubé, qui n’abandonne pas pour autant sa carrière de lutteur.

Aubé, qui roule sa bosse comme saltimbanque depuis déjà une dizaine d’années, cumulera donc la double fonction de promoteur et lutteur au sein de la IHW.

«Je leur ai proposé mes services et je suis entré en fonction en juillet, a-t-il simplement résumé son embauche. Ça m’a tenu très occupé. J’ai travaillé fort dans les derniers mois pour préparer la relance. Le plus difficile n’a pas été de trouver des lutteurs, mais des endroits pour présenter des galas à des coûts abordables.»

Pour 2022, comme novembre cogne déjà à nos portes, Kirk Aubé se limitera à deux galas. Le premier aura lieu samedi, au Centre Coverdale de Riverview. Puis, le 6 novembre, la IHW sera en action au Centre communautaire Beausoleil de Miramichi.

«Nous recommençons aussi bien dire à zéro, dit-il. Nous voulons d’abord nous refaire une clientèle. Nous sommes une petite promotion et notre objectif, pour 2023, est de présenter de deux à quatre galas par mois, de mars à novembre. Nous sommes également très ouverts à l’idée de travailler avec les autres petits promotions provinciales que l’on retrouve ici et là dans la province.»

Fait à noter, tous les galas de la IHW seront l’occasion de procéder à une levée de fonds pour divers organismes de bienfaisance dans la province. Ainsi, les profits du 50/50 de samedi à Riverview seront remis à la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick. Le 6 novembre, c’est la Banque alimentaire de Miramichi qui aura droit au surplus du 50/50.

Samedi, outre Kirk Aubé, les amateurs de lutte de Riverview et des environs auront l’occasion de voir à l’oeuvre les Acadiens Julien Young, Rémi Petit et Chantal Roy, en plus de Wesley Pipes, Mark Thomas, Santana, Ryan Storm, Nick Teeth, Rick Owens, Jason Boa et Karma Rayne. Des surprises sont également prévues pendant la soirée. Les portes du Centre Coverdale seront ouvertes dès 19h et le premier match devrait débuter à 19h30.

En bref… On retrouve trois ceintures à la IHW, soit le titre poids lourd qui est actuellement sans titulaire, le championnat de la télévision que détient Julien Young et le titre féminin qui est la propriétaire de Maddison Miles. Il faudra toutefois attendre à l’an prochain avant de revoir cette dernière puisque la Néo-Écossais fait carrière depuis trois ans en Angleterre… Outre la plupart des noms cités pour le gala de samedi à Riverview, celui de Miramichi mettra aussi en vedette Bailey Blayze, les frères Sampson et El Fuego Dragon, entre autres…