Soccer: une saison historique des Aigles Bleus

L’équipe de soccer des Aigles Bleus de l’Université de Moncton (5-2-3) s’apprête à signer une saison historique à la veille des deux derniers matchs de la campagne.

Déjà qualifiés pour les séries, les joueurs de l’entraîneur Younes Bouida font oublier les dernières campagnes difficiles alors qu’ils naviguent vers une des meilleures saisons de leurs 30 ans d’histoire.

Avec 18 points en poche en 10 matchs et deux autres à jouer, ils pourraient dépasser les 20 points récoltés en 2011 et en 2012. Avec deux victoires – mais la barre est haute –, on ferait mieux que le record de 23 enregistré en 2008 (en 13 matchs).

«J’ai examiné les statistiques depuis 30 ans. Déjà, on a la meilleure fiche défensive. On espère garder ça comme ça au cours des deux prochains matchs. Et on a 21 buts, ce qui en fait aussi une de nos meilleures attaques.»

Le record des Aigles est de 27 buts en une saison (réalisé en 13 matchs), selon Bouida.

«On est vraiment en quête de records. C’est vraiment ça notre but pour le reste la saison», explique le pilote, qui prépare sa troupe en prévision du Championnat de l’Atlantique, qui aura lieu la semaine prochaine au Cap-Breton.

Bouida est bien entendu très satisfait de l’évolution de ses joueurs depuis le début de la campagne.

«Au niveau physique, ils sont prêts à jouer contre n’importe qui, soutient le pilote du Bleu et Or. Là, il faut gérer l’aspect mental. C’est une équipe encore jeune, donc il faut continuer à travailler là-dessus.»

Quand on lui demande qui se démarque dans le groupe partant, Younes Bouida souligne le travail d’équipe qui explique les succès de la formation.

«C’est une équipe avant tout. Tout le monde fait son travail. S’il y a un meilleur joueur à nommer, ce serait l’esprit d’équipe», dit l’entraîneur, qui souligne quand même le travail de Lamine Touré, Jonathan Kisse, Pascal Saunier, Dave Guichard et Christian Masimengo.

Sur la route pour conclure la saison

Les Aigles Bleus disputeront leurs deux derniers matchs de la saison sur la route. Le Bleu et Or se rend d’abord à Antigonish jeudi soir pour affronter les X-Men de l’Université St. Francis Xavier (6-3-1), avant une nuit dans l’autobus en route vers Sydney pour y terminer la saison contre les Capers de l’Université du Cap-Breton (8-0-2), vendredi soir.

«Il faut gérer ces matchs d’une bonne façon. On veut donner du temps de jeu à chaque joueur, pour bien rouler et éviter les blessures. En même temps, il faut jouer nos matchs à fond et être vraiment prêts.»

«Tous nos matchs sont difficiles depuis le début de la saison, donc on est habitué à être en mode de séries. On va continuer sur ça. On va là pour gagner, même contre les meilleures équipes au pays. On veut voir comment on se mesure contre ces équipes pour voir où on en est.»

Bouida n’exagère pas. Selon son classement publié mardi, U Sports place les Capers au 2e rang au pays, derrière les Lions de l’Université York (10-0-2) à Toronto et devançant les Carabins de l’Université de Montréal (9-1-2).

Les Aigles rentreront à Moncton samedi, pour retourner à Sydney trois jours plus tard pour le Championnat de l’Atlantique.

«Ça va vraiment être beaucoup de millage. En plus, c’est dans une semaine d’examen pour les athlètes. Il va falloir gérer tout ça pour les séries.»

Bouida souligne que son équipe a déjà atteint son objectif, soit de participer au tournoi d’après-saison.

«Après ça, on se donne un autre objectif: gagner un match à la fois.»

S’il évite de trop projeter, il laisse quand même échapper un autre objectif en fin d’entrevue: participer au championnat canadien cet automne. Les deux finalistes du Sport universitaire de l’Atlantique se méritent un billet pour le tournoi de fin de saison, à Kamloops en Colombie-Britannique, à partir du 10 novembre.