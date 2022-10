Titan: Émile Perron a l’intention de confondre les sceptiques

Sans vraiment trop y croire, Émile Perron nourrissait néanmoins le mince espoir que son nom apparaisse dans le relevé préliminaire des joueurs à surveiller cette saison en vue du prochain repêchage de la LNH. C’est plutôt normal quand on est un choix de première ronde, le huitième au total en plus.

«J’espérais être dans la liste, mais je n’avais pas d’attente, confie-t-il. J’étais conscient que je n’avais pas eu le début de carrière auquel je m’attendais à ma première saison au Cap-Breton.»

Le défenseur gaucher de 17 ans, à l’instar de ses coéquipiers Ty Higgins et Joseph Henneberry, est pour l’instant considéré comme un espoir de catégorie C. Les trois porte-couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst (4-8-1) sont donc vus comme de potentielles sélections de quatrième, cinquième ou sixième ronde.

«J’ai beaucoup travaillé sur ma confiance dans les derniers mois et mon jeu s’est beaucoup amélioré. Gordie (Dwyer) s’en est lui-même aperçu et mes minutes de jeu ont augmenté», révèle le numéro 71 du Titan.

Perron est d’avis qu’il peut améliorer encore davantage son sort d’ici la fin de la campagne.

«Il y a certains aspects de mon jeu que je compte améliorer dans les prochains mois, dont mon jeu physique. Parfois, je fais l’erreur de jouer l’homme alors qu’il serait préférable de seulement le mettre en échec», dit-il.

«Mon plan d’ici la fin de la saison est de m’améliorer. J’ai d’ailleurs parlé à mes parents hier (mardi) et je leur ai dit que je n’allais pas garder cette lettre (C) jusqu’à la fin. J’ai bien l’intention d’obtenir une lettre B d’ici le repêchage», révèle le hockeyeur originaire de Gatineau.

Parlant de Gatineau, les Olympiques (7-3-2) seront en visite au Centre régional K.-C.-Irving, samedi. Mais juste avant, le Titan devra d’abord se mesurer aux Sea Dogs de Saint-Jean (2-7-0) au TD Station.

Et même si les Sea Dogs présentent la pire fiche de la LHJMQ, Perron et ses coéquipiers n’ont pas l’intention de les prendre à la légère. D’autant plus que l’équipe ne joue pas elle non plus du grand hockey dernièrement.

«Il n’y en aura pas de facile pour nous cette saison, mentionne Perron. Nous devons travailler et jouer avec intensité. C’est justement là-dessus que Gordie a insisté lors de nos entraînements des deux dernières semaines. Il avait senti un relâchement pendant notre récent voyage et nous avons beaucoup travaillé sur notre intensité, que ce soit dans les situations de 1 contre 1 ou 2 contre 2.»

En bref… Le Titan, qui était déjà privé de Jacob Melanson en raison d’une suspension de cinq matchs pour un coup à la tête, devra aussi se débrouiller sans le défenseur Riley Pitt, qui a écopé de deux rencontres en raison d’une bagarre arrangée, samedi. Dans le cas de Melanson, notons qu’il lui reste encore trois parties à purger… Drew Maddigan se rapproche d’un retour au jeu. Il est même possible qu’il reprenne l’action en fin de semaine… Matt McRae a été rappelé pour les parties du week-end…