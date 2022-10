Flyers de Moncton: des lendemains difficiles pour les champions canadiens

Les champions canadiens en titre du hockey M18 (AAA) connaissent des lendemains difficiles après le départ inévitable des vétérans. Mais tout n’est pas noir, assure la direction.

Avec une dizaine de recrues dans les rangs, les Flyers de Moncton (2-4-2) cherchent toujours à retrouver leurs repères dans la ligue qu’ils ont tant dominée l’an dernier.

«On peut parler de reconstruction avec une si jeune équipe, explique John DeCourcey, entraîneur-chef de la formation de Moncton. Avec un alignement de 10 joueurs de 15 ans, ça dit tout. Nous avons six joueurs qui ont fait le saut dans la LHJMQ dans l’entre-saison. Sept autres évoluent avec des équipes de la Ligue de hockey des Maritimes. C’est donc 13 joueurs de haut calibre qui nous ont quittés.»

Avoir autant de nouveaux visages sur la patinoire apporte son lot de défis.

«Les joueurs doivent encore s’adapter à la vitesse et à l’intensité du jeu requis à ce calibre. Nous avons 10 joueurs de 15 ans, alors que d’autres équipes ont 10 joueurs de 17 ans. Ils doivent encore apprendre tout le travail et les efforts nécessaires pour réussir.»

Cette saison, l’attaquant Jonah Leard – qui a joué un match dans l’uniforme du Titan d’Acadie-Bathurst dimanche – et le défenseur Thomas Hendrickson se partagent la tâche de capitaine. Hendrickson est le seul vétéran de l’équipe à la ligne bleue.

Questionné à savoir où il aimerait voir son équipe au classement, DeCourcey préfère parler de progression.

«On ne fait pas trop attention au nombre de victoires et de défaites. On essaie simplement de s’améliorer chaque jour. On a perdu quatre matchs par un but, rappelle-t-il. La différence entre une victoire et une défaite est souvent minime. On a confiance que l’on va s’améliorer au cours de la saison.»

Que doivent faire les jeunes Aviateurs pour retrouver le chemin de la victoire?

«Je crois qu’il est important de jouer un bon match défensif. C’est une facette de notre jeu qu’on aimerait améliorer. On donne plus de buts qu’à mon goût, renchérit le pilote. Tous les 20 joueurs doivent être responsables et bien jouer défensivement.»

Parité

Si les Knights de Charlottetown (6-1-0) semblent partis pour dominer la ligue, John DeCourcey n’est pas prêt à leur accorder le titre si facilement.

«Cette ligue est très compétitive cette année. Si vous regardez les résultats, n’importe quelle équipe peut battre n’importe quelle autre. Je crois qu’on doit s’attendre à beaucoup de parité cette année. Il n’y aura pas seulement une ou deux équipes à prétendre au titre», prédit-il.

En plus de l’inexpérience, les blessures minent aussi le développement de la jeune troupe.

«Je crois que nous n’avons joué qu’un match avec un alignement complet jusqu’à maintenant, explique DeCourcey quand questionné sur l’état de santé de ses protégés. Ce ne sont que des petites choses, mais quand même. Cela dit, nous avons beaucoup d’espoirs chez nos 15 ans dont plusieurs vont être suivis de près par les éclaireurs.»

«Nous sommes très excités par ce groupe», conclut-il avec conviction.