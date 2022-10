Hockey: les Aigles Bleus planent!

Les amateurs de hockey ont toutes les raisons de s’intéresser de près aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton cette saison. L’équipe en a encore donné la preuve en fin de semaine.

S’il y a loin de la coupe David Johnston aux lèvres, la formation acadienne (4-2-0) se présente déjà comme une force incontournable dans le circuit du SUA. Après deux solides victoires de 4 à 1 en fin de semaine, le Bleu et Or prend la route ce week-end pour en remettre contre ses deux dernières victimes, les X-Men de l’Université St. Francis Xavier (2-3-0) et les Tigers de l’Université Dalhousie (1-5-0).

«On a vraiment bien joué ce week-end, résume Derek Cormier, entraîneur-chef des Aigles. L’équipe a été présente pendant les 60 minutes de chaque match. On a bien géré tant offensivement que défensivement.»

Celui qui prône une attaque vigoureuse a été bien servi lors des derniers matchs. Édouard St-Laurent (2-3=5pts) et l’Acadien Mika Cyr (3-3=6pts) ont connu tour à tour des matchs de trois points.

«Ce sont deux gros joueurs, concède Cormier. Pour avoir du succès, on a besoin des gars comme ça pour soutenir l’équipe et appuyer l’offensive. Jusqu’à maintenant, ils font ce travail-là.»

Est-ce que l’on doit donc s’attendre pour autant à des victoires faciles sur la route en fin de semaine?

«C’est maintenant à nous de gérer ça. On ne peut pas prendre ces matchs à la légère. Tous les matchs vont être difficiles. C’est un nouveau week-end, donc c’est un nouveau défi. On joue le premier match contre StFX vendredi. C’est sûr qu’ils vont être prêts pour nous recevoir», prévient le pilote acadien.

Selon lui, il est quand même trop tôt pour se fier au classement. Ni pour les équipes en tête ni pour celles en queue de peloton.

«C’est ce qui est bien dans ce championnat. On n’est jamais confortables d’une fin de semaine à l’autre. StFX a une bonne équipe et on ne peut pas prendre “Dal” à la légère non plus. Tous les matchs sont importants.»

Mercredi, les Aigles doivent ensuite se rendre dans la capitale provinciale pour affronter les Reds de UNB. Pour Cormier, ce sera un premier match en tant qu’entraîneur-chef contre son ancienne équipe à domicile. Pour ceux qui l’ignorent, Derek Cormier a évolué avec les Reds de UNB pendant deux saisons (1993-1994 et 1994-1995), avant de rejoindre la formation d’Équipe Canada l’année suivante.

«C’est toujours spécial de retourner là-bas. Surtout comme entraîneur-chef de l’Université de Moncton, ça fait drôle. Mais en même temps, je suis tellement fier (de représenter l’Université).»

«UNB a toujours une bonne équipe, à l’image du circuit, réitère-t-il. Selon notre philosophie, on prend ça un match à la fois. Ça commence vendredi et ce sera un bon défi pour nous sur la route.»