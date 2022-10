58 équipes en lice pour le Monctonian

Cinquante-huit formations, dont 13 du Nouveau-Brunswick, prendront part au 41e Défi Monctonian, du 17 au 20 novembre. Le tournoi qui, bon an mal an, attire des centaines de recruteurs, couronnera encore une fois des champions chez les moins de 18 ans, les moins de 16 ans et les moins de 15 ans.

Évidemment, c’est surtout la division M18 qui capte l’attention puisqu’on y retrouve la grande majorité des espoirs des provinces de l’Atlantique en vue du prochain repêchage de la LHJMQ.

Une belle occasion de voir par exemple la jeune sensation des Weeks de Pictou, Lane Sim, qu’on catalogue déjà comme un éventuel choix de première ronde. Sim est le fils de l’ancien joueur de la LNH Jon Sim.

Si le Vito’s de Saint-Jean, couronné en 2021 à la suite d’un gain de 1 à 0 en finale face aux Flyers de Moncton, sera encore une fois à surveiller, plusieurs autres équipes ont aussi les outils pour leur succéder.

C’est le cas, entre autres, des Oil Kings de Leduc (Alberta), des Mavericks de l’Académie OHA (Ontario), du Wolfpack de Cole Harbour (Nouvelle-Écosse), des Knights de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), des Weeks de Pictou (Nouvelle-Écosse), des Macs de Halifax (Nouvelle-Écosse) et le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph (Québec).

À noter que les Flyers de Moncton, les Caps de Fredericton et le Moose du Nord seront également de la partie dans la division M18 qui regroupe 24 formations.

Dans la division M16, dix clubs se feront la lutte, dont les Thunderbirds de Moncton et les Knights de Saint-Jean. Les huit autres formations proviennent de la Nouvelle-Écosse.

Enfin, dans la division M15, 24 équipes seront présentes, à commencer par les Hawks de Moncton, les Flyers de Dieppe, les Sharks de Port City, les Kings de Kennebecasis Valley, les Blues de Fredericton, le Moose du Nord et les Bulls du Nord-Ouest.

Six surfaces glacées seront utilisées pendant le tournoi, dont les quatre du Centre Supérieur Propane. Les deux autres sont l’Aréna J.-Louis-Lévesque et l’aréna Kay.

Si le tournoi prend son envol le 17 novembre, les activités, elles, débuteront deux jours plus tôt à l’occasion d’une conférence de presse au Centre Supérieur Propane, où on présentera comme c’est devenu la tradition les capitaines des formations locales.

À noter qu’une rencontre des meilleurs espoirs en vue du repêchage de la LHJMQ aura lieu vendredi soir (18 novembre) sur le coup de 20h sur la surface principale du Centre Supérieur Propane.