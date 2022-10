Balle molle: deux Acadiennes aux Jeux pan-pacifique des maîtres

On peut sortir la fille de la compétition, mais on ne peut pas sortir la compétition de la fille.

Quinze «jeunesses canadiennes», âgées entre 46 et 76 ans, participeront du 4 au 13 novembre aux Jeux pan-pacifique des maîtres dans la capitale de Brisbane, en Australie.

L’équipe des Cheers, dont fait partie quatre Néo-Brunswickoises, va compétitionner dans le sport de la balle molle.

Deux Acadiennes, France Bourque, originaire de Robertville mais désormais Dieppoise, et Ginette Sears, de Moncton, seront de la partie. Lisa Hetherington, de Riverview mais autrefois de Miramichi, et Joy Hanson, de Woodstock, sont les deux autres représentantes de la province au sein de cette équipe complétée d’une joueuse de la Saskatchewan et 10 autres de l’Île-du-Prince-Édouard.

Bourque, Sears et Hanson étaient d’ailleurs présentes à Auckland, en Nouvelle-Zélande, alors que l’équipe s’était contentée d’une décevante cinquième position aux Mondiaux des maîtres en 2017. Un classement décevant parce que le Canada avait remporté ses sept premiers duels avant de s’incliner en quart de finale.

«Nous en avons encore un goût amer, confie France Bourque. C’était cruel comme élimination. Cette fois-ci, nous voulons absolument un podium.»

«Nous sommes pas mal le même groupe qu’en 2017, mentionne pour sa part Ginette Sears qui, comme France Bourque, possède plus de 40 années d’expérience dans son sport. Il y a déjà une belle chimie entre les filles. Nous visons définitivement un podium et nous avons prouvé en Nouvelle-Zélande que nous pouvions compétitionner.»

Même si elles ne sont plus aussi souples qu’il y a 40 ans, nos deux Acadiennes soutiennent qu’elles sont toujours en mesure d’offrir un bon rendement.

«Une fois sur le terrain, on retrouve rapidement nos vieux réflexes, indique Ginette Sears en riant.

Ginette Sears des Cheers du Canada. – Gracieuseté

«La qualité du jeu que nous offrons est très bonne, raconte France Bouque. C’est comme si, malgré notre âge, nous avions encore quelque chose à prouver. Prends Tammy Gallant, une Acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard, même contre des filles plus jeunes il n’y a rien qui passe au troisième-but. Elle est très bonne en défensive.»

«En ce qui me concerne, comme il n’y a pas d’équipes comme c’est le cas sur l’Île-du-Prince-Édouard, je me suis préparée en jouant avec les Rebels de Moncton dans une ligue de la région. Je suis encore capable de faire ma part. Par exemple, si un jeu au marbre s’annonce serré, je n’hésiterai aucunement à glisser. Nous sommes très compétitives», souligne-t-elle.

«Le plus drôle c’est que toutes les autres filles du club étaient âgées de moins de 23 ans et elles m’appelaient Grandma», ajoute France Bourque en pouffant de rire.

En bref… Pas moins de 42 disciplines sportives réunissant des milliers d’athlètes âgés de 30 ans et plus à travers le monde se présenteront à Brisbane la semaine prochaine… En 2018, plus de 40 pays et au-delà de 16 000 participants ont pris part aux Jeux pan-pacifiques des maîtres qui avaient également eu lieu en Australie, mais plus précisément dans la municipalité de Gold Coast dans l’État de Queensland… Carol White, une Prince-Édouardienne âgée de 76 ans, est la plus vieille joueuse des Cheers. Elle a toutefois déjà fait savoir à ses coéquipières qu’elle voulait surtout jouer le rôle d’entraîneure sur les sentiers. White sera tout de même disponible pour donner un coup de main au monticule, ou encore au troisième coussin en tant que réserviste… Outre la balle molle, les Jeux pan-pacifiques des maîtres comprend, entre autres, les sports suivants: tir à l’arc, athlétisme, baseball, basketball, volleyball de plage, boxe, cricket, cyclisme, plongeon, équitation, fitness, soccer, futsal, golf, gymnastique, hockey sur gazon, netball, callisthénie, aviron, boulingrin, kayak, canoë, pickleball, rugby, tir, squash, natation, taekwondo, motocross, tennis, quilles, touch football, volleyball et water polo…