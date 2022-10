Cross-country: Black prend le 15e rang aux Championnats du SUA

Les protégés de Steve LeBlanc ont eu beau réaliser leur meilleure performance de la saison, seulement quatre d’entre eux sont parvenus à décrocher un top-30, samedi, aux Championnats de cross-country du Sport Universitaire Atlantique (SUA) présentés au club de golf Fox Meadow de Stratford, sur l’Île-du-Prince-Édouard. Le hasard a voulu que plusieurs coureurs des autres formations ont également profité du parcours pour offrir de brillantes performances.

Chez les dames, alors que nous étions tous en droit de nous attendre à un top-10 pour Sophie Black, cette dernière a finalement obtenu une 15e position grâce à un temps de 31min52.

Black, qui avait été forcée d’abandonner pendant sa dernière épreuve en raison de crampes aux jambes, s’est dite satisfaite de son chrono. Rappelons qu’elle avait pris le 10e échelon le mois dernier lors de la première épreuve de la saison à Antigonish.

«Je visais un top-10, mais je suis quand même contente avec mon chrono», révèle la Dieppoise qui prendra néanmoins part aux Championnats canadiens qui auront lieu dans deux semaines à Halifax.

«Ce sera ma troisième expérience aux Nationaux et la dernière fois j’avais obtenu un top-100. J’imagine que l’objectif sera sensiblement le même. Ce sont les meilleures coureuses du pays qui seront là et nous serons près de 200 filles sur la ligne de départ», confie Sophie Black.

Allie Sandluk et Mairin Canning, toutes deux des X-Women de St. Francis Xavier, ont pris les deux premières places, samedi.

Sandluk a triomphé en 30min17, soit 10 secondes de mieux que sa coéquipière Canning (30min27).

La médaille de bronze est allée à la recrue Sierra Rodrigues, des Reds de UNB, auteure d’un temps de 30min28.

Eileen Benoit (30min46), des X-Women, et Lawren Lowther (30min52), des Tigers de Dalhousie, complètent le top-5. À noter que Benoit et Lowther avaient été couronnés lors des épreuves d’Antigonish et de Moncton, plus tôt cette saison.

Hannah Levyssohn, des Aigles Bleues, a pour sa part pris le 20e échelon en 32min41.

Les autres représentantes de l’U de M étaient Annie Clarke (35min01, 32e), Myriam Cormier (36min30, 39e), Amélie Cormier (36min34, 40e) et Gabrielle Côté (36min55, 44e).

Amélie Cormier (23) et Myriam Cormier (24), des Aigles Bleues, pendant la course de samedi – Gracieuseté

Au classement par équipe, le Bleu et Or a terminé la compétition en cinquième place. Le podium, lui, était composé dans l’ordre de Dalhousie, UNB et St. Francis Xavier.

Chez les hommes, Damien Canal et Julien Thibodeau ont obtenu respectivement les 27e et 30e positions. Canal, qui était considéré comme un potentiel top-10, a présenté un temps de 28min05, contre 28min35 pour Thibodeau.

Les autres athlètes du Bleu et Or étaient Alain Lavoie (28min41, 31e), Jonathan Roy (29min37, 34e), Maxim Savoie (29min42, 35e), Yannick Dupuis (30min31, 41e) et Adrien Bouhtiauy (32min37, 45e).

Au classement par équipe, les Tigers ont pris le premier rang, suivi de UNB et St. Francis Xavier. Les Aigles Bleues ont terminé en sixième position.

En bref… L’entraîneur du Bleu et Or Steve LeBlanc a choisi d’apporter ses deux équipes aux Championnats canadiens universitaires. C’est possiblement la première fois dans l’histoire de l’U de M qu’une telle délégation va se présenter aux Nationaux. «Ça va avoir lieu à Halifax, alors c’est proche, affirme LeBlanc. Ce n’est pas un voyage difficile pour notre budget. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons décidé de ne pas prendre part à la compétition de Sherbrooke, plus tôt cet automne. Ce sera une belle expérience pour nos athlètes. C’est sûr que ce sera un brin différent au niveau stratégique, surtout le départ qui est un peu fou avec près de 200 coureurs»… Tous les coureurs des Aigles Bleus seront de retour en 2023 à l’exception de Myriam Cormier chez les filles et Damien Canal du côté masculin…