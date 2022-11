Étienne Morin connaît un début de saison du tonnerre

Il reste certes encore beaucoup de hockey à jouer, mais le fait demeure qu’Étienne Morin vogue en ce moment vers une campagne historique. S’il maintient le rythme, le numéro 5 des Wildcats de Moncton (8-3-1) pourrait devenir le premier défenseur de 17 ans à atteindre le plateau des 30 buts en une saison dans la LHJMQ.

Après 12 parties, Morin affiche déjà six buts au compteur, ce qui le place vers un plateau possible de 34 buts au terme de la saison.

L’actuel record de la LHJMQ pour un défenseur de 17 ans appartient à Jean-Jacques Daigneault qui, en 1982-1983, a totalisé 26 buts (voir tableau) dans l’uniforme des défunts Chevaliers de Longueuil.

Morin est également en bonne position pour rejoindre un trio de défenseurs qui est parvenu à amasser au moins 80 points, toujours pour un arrière de 17 ans. Pour l’instant, Morin se dirige vers une campagne de 85 points.

Les trois seuls défenseurs qui sont parvenus à un tel nombre sont Gilbert Delorme, des Saguenéens de Chicoutimi, avec 111 points (voir tableau), Robert Picard, des Juniors de Montréal, avec 87 points, et Daigneault avec 84 points.

Ses succès à l’attaque ne sont certainement pas étrangers à son statut d’espoir de niveau B (2e ou 3e ronde), en vue du prochain repêchage de la LNH.

Le directeur des opérations hockey des Wildcats, Ritchie Thibeau, actuellement en Colombie-Britannique pour épier les talents du Championnat mondial des moins de 17 ans, ne tarit pas d’éloges à l’endroit de son jeune quart-arrière.

Il prône toutefois la prudence quant à la possibilité de voir Morin atteindre les plateaux des 30 buts et des 80 points. On devine qu’il veut surtout éviter de mettre trop de pression sur les épaules de l’adolescent.

«Étienne est un très bon joueur de hockey qui marque de très gros buts pour nous ces temps-ci. Nous croyons beaucoup en son potentiel. Ceci dit, il ne faut cependant pas oublier qu’il n’y a que 12 parties qui ont été jouées», souligne Thibeau.

«C’est cependant clair que sa courbe de progression est très rapide. Tu ne t’attends pas à ce qu’un jeune de 17 ans te donne autant de points. Nous savions qu’il avait un énorme potentiel offensif, mais on le voyait plus obtenir des points de la sorte à 18 et 19 ans», révèle Thibeau.

L’entraîneur-chef Daniel Lacroix croit lui aussi qu’il faut être prudent avant de glisser le nom de Morin avec ceux des Daigneault, Delorme, Picard et autres grands défenseurs du passé qui ont connu de très bonnes saisons à 17 ans.

«La saison est encore très jeune, dit-il. En même temps, c’est clair qu’Étienne bénéficie du fait qu’il évolue au sein de la première vague en avantage numérique. Ça influence évidemment ses chiffres, mais de la bonne façon.»

S’il a tenu à ajouter «de la bonne façon», c’est que Morin a mérité d’être placé dans une telle situation. Sa brillante saison de 34 points à 16 ans annonçait d’ailleurs un rôle plus important sur le plan offensif en 2022-2023.

«Étienne a bien progressé dans les derniers mois, mentionne Lacroix. C’est un jeune qui se présente chaque jour pour travailler. C’est également un jeune qui possède une belle maturité. C’est un jeune qui travaille autant sur la glace qu’à l’école.»

Étienne Morin, des Wildcats, lors d’une rencontre face aux Mooseheads, à la mi-octobre. – Gracieuseté: Wildcats de Moncton / Daniel St Louis

Fait à signaler, Étienne Morin est le seul espoir que l’organisation des Wildcats a tenu à ce que Lacroix rencontre individuellement avant sa sélection au deuxième tour (21e au total) à l’été de 2021.

«Ça ne m’était jamais arrivé avant que l’équipe ne me demande de rencontrer un espoir, révèle Lacroix. La première affaire que j’ai remarquée à son sujet c’est sa maturité.»

«Il était plutôt inconnu avant le repêchage parce qu’il avait pris la décision d’aller jouer dans une école privée à Rockland. C’est d’ailleurs probablement pour ça que l’équipe a tenu à ce que je rencontre le jeune avant le repêchage. Rockland, c’est mon patelin. C’est aussi de ce coin que viennent Vincent Labelle et Hugo Marcil. J’y ai encore beaucoup de contacts et j’ai évidemment pris des informations auprès d’eux au sujet d’Étienne», confie Daniel Lacroix.

L’entraîneur-chef des Wildcats a par contre tenu à souligner que Morin fait partie d’une brigade défensive relativement jeune. Ainsi, le hockeyeur de Valleyfield n’est pas le seul jeune qui joue du gros hockey depuis le début de la saison. Natan Grenier et Adam Fortier-Gendron, âgés respectivement de 17 et 16 ans, apportent eux aussi beaucoup. Idem pour les joueurs de 18 ans Francesco Iasenza, Trent Ballentyne et Marcil.

Le joueur de 20 ans Anthony Hamel et Thomas Darcy, qui n’a toujours pas joué cette saison en raison d’une blessure, sont les seuls véritables vétérans du club, bien que Iasenza totalise déjà près de 100 matchs d’expérience malgré son jeune âge.

«Je suis agréablement surpris par notre jeune défensive, d’autant plus que nous avons dû nous débrouiller sans Darcy, indique Lacroix. En même temps, je ne veux surtout pas me laisser impressionner avec tout ça. Nous n’avons pas encore fait face à beaucoup de gros défis jusqu’ici. Je n’oublie pas que nous nous sommes fait marquer huit buts contre Sherbrooke en début de saison. Mais je le répète, nous aimons la progression de nos jeunes.»