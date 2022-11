Hockey junior: Grand-Sault inspiré par son jeune gardien

Après un début de saison plus que modeste, les Rapides de Grand-Sault (6-6-0) sont méconnaissables depuis le 21 octobre, soir où ils ont surpris les puissants Western Capitals de Summerside au compte de 3 à 2.

Depuis, les hommes de Greg Leland ont ajouté des victoires face au Blizzard d’Edmundston (7 à 1, 23 octobre), aux Red Wings de Fredericton (4 à 2, 28 octobre) et aux Tigres de Campbellton (4 à 3, 30 octobre).

Un réveil qui coïncide surtout avec le retour au jeu de Joshua Fleming, tout simplement extraordinaire devant la cage des Rapides au cours de ces quatre rencontres.

L’espoir du Titan d’Acadie-Bathurst a non seulement remporté les quatre duels, mais il a été la grande vedette de chacune de ces parties en réalisant des tonnes d’arrêts miraculeux.

Rien que dimanche au Centre civique Mémorial de Campbellton, les 732 partisans ont non seulement vu le gardien de 18 ans bloquer 42 des 45 lancers des Félins, mais aussi les 12 tireurs qui se sont présentés devant lui en fusillade.

Fleming revendique d’ailleurs trois premières étoiles, et une deuxième, dans ces quatre triomphes. Il présente depuis son retour en santé une moyenne de buts alloués de 1,72 et un taux d’efficacité de ,947.

Fleming éclate de rire quand on lui demande s’il voit la rondelle comme un gros ballon de place ces jours-ci.

«Ça va bien pour moi, qu’il finit par répondre plus sérieusement. Pour tout dire, ça va bien pour toute l’équipe devant moi. Tout le monde joue du gros hockey.»

Notons que Fleming s’est blessé pendant le camp d’entraînement du Titan et il a tenté un bref retour à la mi-septembre, mais il a malheureusement dû abandonner après une seule période.

«Josh est actuellement l’un des meilleurs gardiens de la ligue», révèle le capitaine des Rapides, Yannic Bastarache.

«Il a été l’étincelle qu’il nous fallait pour débloquer, mentionne pour sa part Dominic LeBlanc. Les partisans l’adorent et pas seulement eux, les joueurs aussi.»

Joshua Fleming, des Rapides de Grand-Sault. – Gracieuseté: Bryan Côté

La question devait évidemment lui être posée, est-ce que Fleming s’attend à un rappel du Titan? D’autant plus que le gardien numéro 1 Jan Bednar pourrait rater plusieurs mois d’action en raison d’une blessure.

«C’est sûr que ce serait plaisant de retourner un jour en haut, mais je préfère pour l’instant me concentrer sur mon équipe des Rapides. Nous avons un bon club et nous venons de battre de bonnes équipes. La chimie est vraiment bonne dans le club», complète le Québécois de 6 pieds 1 pouce et 180 livres.

Notons que les Rapides disputeront sept de leurs neuf matchs de novembre sur la route, dont six en Nouvelle-Écosse.

«Ce sont des gros points que nous devons aller chercher, mentionne LeBlanc. C’est un gros mois qui s’annonce pour nous.»

«C’est définitivement un gros test pour voir si nos succès vont continuer, commente pour sa part Bastarache. Et ça débute dès jeudi soir à Pictou.»

Notons que les Rapides ont procédé à une transaction mineure, lundi, en allant chercher l’attaquant Noah Latimer, des Bearcats de Truro, en retour d’un choix de huitième ronde en 2024. Le joueur de 19 ans a été blanchi jusqu’ici en six rencontres.

Qui sont les véritables Rapides?

Yannic Bastarache et Dominic LeBlanc, sont formels, les Rapides de Grand-Sault ressemblent davantage à l’équipe des deux dernières semaines qu’à celle du début de saison.

«Nous avions juste besoin d’un peu de temps pour nous lancer, affirme LeBlanc, qui totalise 16 points (8-8) jusqu’ici en 12 duels. Et nous n’avons pas fini de montrer ce dont nous sommes capables de faire. Greg (Leland), avec l’aide de Jeff (Cowan) et Britanny (Poitras), a un plan et nous y croyons tous.»

«Nous montrons enfin nos vraies couleurs», souligne de son côté le capitaine Bastarache, meilleur pointeur du club avec 20 points (9-11).

«Je savais dès le début que nous avions un meilleur club que ne le montrait notre fiche. Il fallait seulement laisser le temps à nos jeunes joueurs de s’acclimater. Là, tous les gars contribuent.»

Parmi les autres attaquants qui ont élevé leur jeu d’un cran, on retrouve les joueurs de 20 ans Ben Diamond et Mathis Huot, ainsi que quelques autres joueurs dont Marc-Antoine Belize et Bryce Thomson. Le retour du gardien Joshua Fleming n’est évidemment pas à dédaigner.

La plus belle surprise se veut toutefois le jeune défenseur de 17 ans Evan Bellamy, auteur de 13 points (2-11), ce qui le place au quatrième échelon parmi tous les arrières de la LHM.

«Il joue vraiment très bien, soutient Bastarache. J’ai joué avec son frère Jaxon et Evan a la même attitude. Il n’a pas le physique de son frère, ni sa garnotte, mais il possède quand même un très bon tir et il voit bien le jeu. Il a les traits (de personnalité) de son frère.»

Dominic LeBlanc croit que malgré la jeunesse du club, qui compte pas moins de 10 joueurs de 17 et 18 ans, les Rapides pourraient se laisser tenter de joindre les rangs des favoris pour tout rafler avant la date limite des transactions en janvier.

«Je sais très bien que nous sommes supposés être très forts la saison prochaine, mais j’aimerais aussi gagner cette année à 19 ans. L’arrivée de Greg Leland a complètement changé la dynamique dans l’équipe. On ressent davantage la détermination des gars dans les succès du club. Même nos partisans semblent plus dedans», raconte le numéro 81 des Rapides.