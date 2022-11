Hockey universitaire: les Aigles Bleus parmi les meilleures équipes au pays

L’attaquant acadien Mika Cyr est au premier plan de la renaissance de l’équipe de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Après une campagne difficile l’an dernier, le Bleu et Or présente un dossier de six victoires en huit matchs depuis le début de la saison.

Les hommes de Derek Cormier affrontent les toujours redoutables Reds de UNB, mercredi soir, à Fredericton.

Avec ses 5 buts et 4 aides en 8 matchs, Cyr s’est hissé au septième rang des pointeurs du SUA en fin de semaine, tout juste derrière son coéquipier et compagnon de trio Nathaël Roy (5-5=10pts).

Avec Jérémie Michel (3-5=8pts), le capitaine Vincent Deslauriers (2-5=7pts) et cinq autres joueurs avec 5 points ou plus, c’est toute la brigade offensive qui participe au succès récent du Bleu et Or.

En plus d’avoir pris le premier rang de SUA avec leurs deux victoires du week-end, les Aigles ont aussi gagné deux places au classement national publié mardi par U Sports, où ils figurent maintenant du septième rang.

«C’est sûr qu’on a un bon début de saison. On est content avec ça. Mais je pense qu’on peut faire encore mieux avec le groupe que l’on a, estime Cyr. Derek (Cormier) notre nouvel entraîneur a fait du bon travail avec nous cette année. Tout comme avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés. Je crois que ça a fait une bonne différence.»

Après le retour de la pandémie, les Aigles Bleus se retrouvaient avec une double cohorte de recrues l’an dernier.

«Ça paraît quand on a des années d’expérience. Nous (les recrues) étions nombreux l’an dernier et cette année on commence tous avec une année d’expérience. Je crois que c’est un facteur important. Maintenant, on sait à quoi s’attendre. On sait que c’est difficile d’aller chercher des victoires dans cette ligue. C’est une ligue d’homme», illustre l’ancien porte-couleurs des Wildcats de Moncton, qui est originaire de Sainte-Anne-de-Madawaska.

«On a aussi travaillé très fort lors du camp d’entraînement, ajoute Cyr, saluant au passage la discipline imposée par le nouvel entraîneur. Je pense que l’on mérite notre début de saison et on va continuer à travailler fort.»

Si les trios ne sont pas figés dans le béton, Mika Cyr apprécie ses compagnons actuels sur la glace, Nathaël Roy et Olivier-Luc Haché (2-3=5pts), de Savoie Landing .

«Ça se passe super bien avec eux. Mais je crois qu’avec tous les gars qu’on a dans cette équipe, on pourrait composer de bons trios avec n’importe qui. C’est d’ailleurs une de nos forces.»

Quand on lui rappelle son classement chez les pointeurs, Mika Cyr parle plutôt de la discipline de travail d’équipe qui porte ses fruits.

«On a des gars capables de marquer des buts. Mais si on se présente sans être prêt à faire les efforts, il n’y aura ni but ni point et rien ne fonctionnera pour nous. On a toujours en tête de travailler fort et de bien jouer en zone offensive. Les points et les statistiques suivront alors d’eux-mêmes.»

Comment Mika Cyr voit-il l’ascension des Aigles au palmarès national?

«C’est sûr que c’est le fun de voir notre équipe monter au classement canadien. Mais tout ça, ça ne veut rien dire. Comme dit notre entraîneur chaque semaine, on pèse sur le “reset” (bouton de réinitialisation) et on recommence à zéro. Chaque partie est importante et on se concentre sur les prochaines.»

Les Aigles Bleus vont accueillir les Panthers de UPEI (5-3-0) samedi à l’aréna J.-Louis Lévesque.

«Les Panthers viennent toujours avec beaucoup d’énergie, analyse Cyr. Il va falloir être prêt pour égaler leur niveau d’intensité.»