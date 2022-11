Antoine Roy monte en grade chez l’Armada

Lentement mais sûrement, Antoine Roy, de Bathurst, a le sentiment de progresser depuis ses premiers coups de patin dans l’organisation de l’Armada de Blainville-Boisbriand (7-6-1). Et pour quelqu’un qui aspire à une carrière professionnelle, tant qu’il y a de l’amélioration il y a de l’espoir.

Après une saison recrue d’un but et six passes pour sept points en 61 rencontres, le centre gaucher de 18 ans montre un dossier de deux buts en 11 duels en 2022-2023.

C’est toutefois son efficacité au cercle des mises en jeu qui retient l’attention.

Parmi tous les joueurs ayant pris part à un minimum de 100 mises en jeu depuis le début de la campagne, l’Acadien de 6 pieds 1 pouce et 189 livres occupe le 13e échelon avec un excellent taux de 55,8%. C’est nettement mieux que son taux de 47,6% de sa première campagne.

«C’est une chose sur laquelle j’ai beaucoup travaillé, soutient le jeune hockeyeur. C’est un aspect important dans le rôle que je veux jouer au sein de l’équipe. J’ai également amélioré ma vitesse, même si ça pourrait être encore mieux. Je veux aussi continuer de travailler sur ma confiance en possession de rondelle.»

S’il accepte avec plaisir de jouer un rôle défensif avec l’Armada, Roy espère de tout cœur hériter en cours de route de plus grandes responsabilités à l’attaque. Après tout, il n’a pas été sélectionné en troisième ronde (51e au total) de l’encan de 2020 uniquement pour ses qualités défensives.

En 2019-2020, à l’âge de 15 ans, Roy a compilé 12 buts et 34 points en 40 parties avec les Riverhawks de l’école privée Rothesay Netherwood. La saison suivante, il s’était forgé une fiche de 14 points (6-8) en 19 rencontres avec les Rapides de Grand-Sault dans la LHM.

«Je n’accorde pas vraiment d’attention à mes statistiques, mais je ne suis pas différent des autres joueurs et je rêve de me rendre jusqu’à la LNH. J’aimerais bien y arriver. Et pour le faire, je me dis que si je continue de jouer de la bonne façon en faisant les choses comme il faut sur la glace, ça va finir par me rapporter», mentionne-t-il.

Invité à nous parler un brin de l’Armada, Antoine Roy raconte que le Titan d’Acadie-Bathurst (4-9-2) va affronter vendredi soir une équipe qui n’hésite pas à mettre ses bottes de travail et qui surprend par sa vitesse.

«Nous jouons dans une association où le classement est très serré et qui nous force à bien jouer chaque soir, indique Roy. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs avec un bon groupe de vétérans.»

Parmi les gros morceaux de l’Armada, on retrouve quelques autres visages bien connus des amateurs de hockey du Nouveau-Brunswick. Il s’agit de l’ancien attaquant des Sea Dogs de Saint-Jean Josh Lawrence, l’ex-défenseur du Titan Zach Biggar et l’ex-gardien des Wildcats de Moncton Nicholas Sheehan.

Vendredi, le hockeyeur de Petit-Rocher aura l’occasion de disputer un deuxième match seulement au Centre régional K.-C.-Irving depuis ses débuts dans la LHJMQ.

Le premier remonte au 5 février, alors que l’Armada s’était inclinée 5 à 2 face au Titan, inspiré ce soir-là par les trois buts de Bennett MacArthur.

En bref… Outre Josh Lawrence, les attaquants les plus dangereux à l’attaque chez l’Armada sont Jonathan Fauchon, Alexis Gendron, Mikaël Denis, Alexis Brisson et Xavier Cardinal… Après un timide début de saison, Lawrence a finalement débloqué, lui qui profite actuellement d’une séquence de huit matchs consécutifs avec au moins un point… L’Armada va disputer trois matchs en autant de soirs dans les Maritimes. Après le Titan vendredi, Antoine Roy et ses coéquipiers seront à Charlottetown samedi, puis à Moncton dimanche… Samedi, ce sera au tour du Drakkar de Baie-Comeau à venir se mesurer au Titan au Centre régional K.-C.-Irving…