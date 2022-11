Deux Acadiens aux Panaméricains de cyclo-cross

Les cyclistes Rhéal Jaillet et Vanessa Thompson, de l’équipe Fitworks de Dieppe, figurent parmi les participants du Festival Really Rad de cyclo-cross, qui prendra l’affiche à compter de vendredi à Falmouth, au Massachusetts.

Le tout prendra son envol avec les Championnats panaméricains de la discipline, vendredi, avec des épreuves dans une multitude de groupes d’âge, tant du côté masculin que féminin.

À noter que cet événement international a été ajouté au menu du Festival Really Rad, il y a quelques semaines, après que la Confédération panaméricaine de cyclisme ait pris la décision de retirer l’organisation des championnats à la ville de San Jose, au Costa Rica, à la suite du passage de la tempête tropicale Julia qui a causé d’énormes dégâts dans l’ensemble de ce pays d’Amérique central.

Rhéal Jaillet est inscrit dans le groupe des 45 à 49 ans, alors que Vanessa Thompson, pour sa part, va compétitionner dans la division des moins de 23 ans.

Le Dieppois Jaillet, qui a grandi à Bouctouche, a des objectifs élevés pour l’épreuve de vendredi.

«Je vise un top-5, dit-il. Je serais vraiment content d’un tel résultat. C’est sûr que ce serait plaisant d’obtenir un podium, mais ça dépend toujours si je vais tomber dans un bon jour.»

Le cycliste Rhéal Jaillet de l’équipe Fitworks de Dieppe. – Gracieuseté

De son côté, Thompson, elle aussi de Dieppe, a des ambitions plus modestes.

«Ça serait cool d’obtenir un top-5, mais ça ne serait pas vraiment réaliste, soutient la jeune cycliste de 19 ans. Un top-10 est beaucoup plus réalisable.»

Si leurs objectifs sont différents, la passion pour leur sport est on ne peut plus similaire.

«Je pratique plusieurs autres sports comme le triathlon, le ski de fond, le vélo sur route et le vélo de montagne, mais le cyclo-cross est définitivement la discipline que je préfère», indique Jaillet.

«C’est un sport tellement spectaculaire et amusant, confie Thompson. Je fais aussi du vélo sur route et du vélo de montagne, mais le cyclo-cross est vraiment le sport que je préfère. Et ce n’est pas seulement plaisant pour les athlètes. Ça l’est aussi pour les spectateurs qui regardent les courses. Il se passe toujours plusieurs choses en même temps.»

Ce qui distingue le cyclo-cross, une discipline qui se pratique l’automne et l’hiver, est le fait que l’athlète doit se déplacer sur des tracés qui peut marier plusieurs surfaces comme des chemins de sentier en forêt, de sable et d’asphalte, en plus d’obstacles placés ici et là tout au long du parcours qui forcent les participants à poser le pied à terre pour transporter leur vélo.

«À Falmouth, mentionne Jaillet, nous allons composer avec un peu de sable, mais surtout du gazon, en plus des obstacles. Nous allons entre autres devoir gravir des marches d’escalier avec notre vélo. Une course de cyclo-cross, c’est un rush de 45 minutes qui demande un bon cardio.»

Samedi et dimanche, les deux cyclistes de l’équipe Fitworks compléteront leur week-end en prenant part aux deux dernières courses de la série USCX.