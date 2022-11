CRH: Les As démarrent en lion

Les As de Saint-Basile ont entamé la saison sur le bon pied en signant des victoires serrées face aux Draveurs du Bas-Madawaska et au Dynamo de Kedgwick, en fin de semaine, dans le Circuit régional de hockey.

Vendredi, devant les Draveurs, les As ont tiré profit des deux buts de Malcolm Arseneau en l’espace de 26 secondes en troisième période pour l’emporter par la peau des dents.

Les As, qui s’étaient forgé une avance de 2 à 0 au premier vingt grâce aux buts de Jacob Long et David Carrier. Les Draveurs ont toutefois répliqué avec trois filets dans la période médiane par l’entremise de Paul Pelletier, deux fois, et Samuel Gagnon.

Kevin Gagné a lui aussi connu une belle soirée à l’attaque pour les As avec trois mentions d’aide.

Jonathan Connely a réalisé 39 arrêts dans la victoire. Jason Turgeon a repoussé pour sa part 27 tirs.

Samedi, c’est un but de Kevin Gagné à la 57e seconde la prolongation qui a procuré la victoire aux As.

Casey Fox a été l’autre héros du match avec deux buts, dont celui qui a forcé la prolongation avec seulement 21 secondes à écouler en temps réglementaire.

Christian Sirois a été l’autre buteur des As. À noter que Gagné a participé aux quatre buts des siens en obtenant une passe sur les trois autres buts de son club. Malcolm Arseneau a obtenu deux mentions d’aide.

La riposte du Dynamo est venue des bâtons de Jeremy Hannah, deux fois, et Anthony Parent.

Jonathan Connely a réussi 27 arrêts dans la victoire. Le revers est allé à Daniel Vautour qui a dû composer avec 34 lancers.

Samedi, les Draveurs ont par ailleurs perdu 6 à 4 devant le Thunder de River Valley.

Paul Pelletier a marqué trois buts dans la défaite. Christian Ouellette a complété la marque. Dean Ouellet a été crédité de trois passes, contre deux pour Alexandre Violette.

Pour le Thunder, Carson Dubé a enfilé l’aiguille à deux reprises. Les autres buts sont allés à Peter Trainor, Roderick Langille, Benjamin Pearson et Zachary Foster. Brandon Parsons a obtenu deux passes.

Jason Turgeon a repoussé 48 des 54 tirs du Thunder. Travis Fullerton a obtenu le gain en repoussant 29 rondelles.

Enfin, vendredi soir, le Dynamo a tiré profit d’un Daniel Vautour en grande forme pour vaincre le Thunder 5 à 0.

Le gardien du Dynamo a réalisé 31 arrêts pour obtenir le premier jeu blanc de la saison dans le CRH.

Anthony Parent, deux fois, Tyler Clair, Tommy Gallant et Jeremy Hannah ont réussi les buts du Dynamo.